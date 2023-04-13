Не знаешь, какой рецепт выбрать? Попробуй пасхальный кулич на венском тесте

На Пасху можно устраивать состязания пасхальных куличей. Их существуют сотни рецептов, каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку, а красивые украшения заслуживают отдельной похвалы.

Если ты не знаешь, какой рецепт пасхального кулича приготовить в этом году, предлагаем попробовать кулич на венском тесте. Особенность в том, что опара для теста настаивается целую ночь, куличи получаются в меру сладкими и пышными.

Как приготовить паску на венском тесте

Ингредиенты для пасхального кулича на венском тесте:

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пшеничная мука — 1,5 кг

дрожжи — 50 г

молоко — 500 мл

сливочное масло — 300 г

сахар — 500 г

яйца — 6 шт.

соль — 1 ч.л.

изюм — 300 г

Приготовление паски на венском тесте

В большой миске надо взбить яйца с сахаром, добавить туда растопленное сливочное масло.

В теплом молоке (37°C) надо развести дрожжи, добавить эту смесь к яичной. Накрыть опару полотенцем и оставить в тёплом месте на целую ночь. Для лучшего эффекта можно укутать пледом.

На утро опара перебродит, и можно будет продолжать приготовление теста.

Надо подготовить изюм — промыть, залить теплой водой, потом просушить бумажными полотенцами. Просеять муку.

В опару добавить соль и перемешать. Понемногу добавлять муку, перемешивая тесто. Также добавить изюм. Месить тесто надо до тех пор, пока оно не перестанет сильно прилипать к рукам.

Далее разложить тесто в формы на ⅓, оставить его на два часа.

Потом выпекать 20-30 минуть при температуре 180°С. Готовность куличей можно проверит спичкой.

Пока пасхальные куличи на венском тесте выпекаются, можно подготовить яичную глазурь и украшения для них.

Иногда мы вспоминаем о приготовлении пасхального кулича в последний момент, так что под рукой может не оказаться некоторых ингредиентов. Ранее мы рассказывали рецепт паски из доступных продуктов.

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