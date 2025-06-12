Вино из шелковицы: что нужно для приготовления вкусного напитка

Фото Unsplash Из чего люди только не делают вино. Этот напиток можно сделать из разных фруктов, ягод и даже цветов. Очень вкусным получается вино из шелковицы. Читай в материале пошаговый рецепт приготовления вина из шелковицы и лайфхаки, которые следует учитывать. Вино из шелковицы: рецепт Ягода благодаря своему насыщенному вкусу и цвету идеально подходит для виноделия в домашних условиях. Но стоит отметить, что отбирать нужно только здоровые и свежие ягоды. Гнилые или пораженные вредителями — не годятся. Ингредиенты: 2 кг спелой шелковицы (белой или черной) 4 л чистой (желательно фильтрованной) воды 1,5 кг сахара 1 ч. л. лимонной кислоты 25 г немытых изюма (для активации природных дрожжей) Как приготовить вино из шелковицы В первую очередь шелковицу нужно хорошо промыть и дать ей немного просохнуть. Затем разомнуть до состояния пюре в большой емкости (лучше стеклянной или эмалированной). Добавить воду комнатной температуры, сахар, лимонную кислоту и изюм. Перемешать до полного растворения сахара. Читать по теме Нежный аромат и тонкий вкус: как приготовить вино из клубники в домашних условиях Как сделать вино из клубники? Читай в нашем материале, сколько на это уйдет времени и о технологии приготовления. Получившуюся смесь накрыть марлей или крышкой с “дышащим” отверстием и поставить в теплое темное место для брожения на 4-5 дней. Ежедневно массу нужно перемешивать, чтобы не собрался плесень.Через несколько дней мезгу (ягодную мякоть) следует отделить через марлю или сито. Жидкость процедить и перелить в стеклянные банки или бутыли, снабженные гидрозатвором (водяным замком или перчаткой). Брожение длится несколько недель. Когда процесс замедлится или завершится, появится осадок — его нужно осторожно слить, не взбалтывая вино. После первого переливания вино можно оставить для созревания на 1-2 месяца в прохладном месте. Готовый напиток имеет насыщенный ягодный аромат, легкий терпкий вкус и приятный натуральный цвет. В зависимости от сорта шелковицы, вино может быть как рубиново-красным, так и нежно-янтарным. Важно — нельзя использовать металлическую посуду, только стекло, эмаль или пищевой пластик. И не стоит добавлять дрожжи — изюм полностью справится со своей миссией. Вікна не поддерживают употребление алкоголя, а также напоминают, что чрезмерное потребление может вызвать проблемы со здоровьем. Если тебе интересно, как можно приготовить вино из цветов, то ранее мы рассказывали рецепт розового вина. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter