Из чего люди только не делают вино. Этот напиток можно сделать из разных фруктов, ягод и даже цветов. Очень вкусным получается вино из шелковицы.

Читай в материале пошаговый рецепт приготовления вина из шелковицы и лайфхаки, которые следует учитывать.

Вино из шелковицы: рецепт

Ягода благодаря своему насыщенному вкусу и цвету идеально подходит для виноделия в домашних условиях. Но стоит отметить, что отбирать нужно только здоровые и свежие ягоды. Гнилые или пораженные вредителями — не годятся.

Ингредиенты:

2 кг спелой шелковицы (белой или черной)

4 л чистой (желательно фильтрованной) воды

1,5 кг сахара

1 ч. л. лимонной кислоты

25 г немытых изюма (для активации природных дрожжей)

Как приготовить вино из шелковицы

В первую очередь шелковицу нужно хорошо промыть и дать ей немного просохнуть. Затем разомнуть до состояния пюре в большой емкости (лучше стеклянной или эмалированной). Добавить воду комнатной температуры, сахар, лимонную кислоту и изюм. Перемешать до полного растворения сахара.

Получившуюся смесь накрыть марлей или крышкой с “дышащим” отверстием и поставить в теплое темное место для брожения на 4-5 дней. Ежедневно массу нужно перемешивать, чтобы не собрался плесень.

Через несколько дней мезгу (ягодную мякоть) следует отделить через марлю или сито. Жидкость процедить и перелить в стеклянные банки или бутыли, снабженные гидрозатвором (водяным замком или перчаткой).

Брожение длится несколько недель. Когда процесс замедлится или завершится, появится осадок — его нужно осторожно слить, не взбалтывая вино. После первого переливания вино можно оставить для созревания на 1-2 месяца в прохладном месте.

Готовый напиток имеет насыщенный ягодный аромат, легкий терпкий вкус и приятный натуральный цвет. В зависимости от сорта шелковицы, вино может быть как рубиново-красным, так и нежно-янтарным.

Важно — нельзя использовать металлическую посуду, только стекло, эмаль или пищевой пластик. И не стоит добавлять дрожжи — изюм полностью справится со своей миссией.

Вікна не поддерживают употребление алкоголя, а также напоминают, что чрезмерное потребление может вызвать проблемы со здоровьем.

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