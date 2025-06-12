Вино із шовковиці: що потрібно для приготування смачного напою

З чого люди тільки не роблять вино. Цей напій буквально можна зробити з різних фруктів, ягід та навіть квітів. Дуже смачним виходить вино із шовковиці.

Читай у матеріалі покроковий рецепт приготування вина із шовковиці та лайфхаки, які варто враховувати.

Вино із шовковиці: рецепт

Ягода завдяки своєму насиченому смаку та кольору ідеально підходить для виноробства в домашніх умовах. Але варто зауважити, що відбирати треба лише здорові свіжі ягоди. Гнилі чи уражені шкідниками — не годяться.

Інгредієнти:

2 кг стиглої шовковиці (білої або чорної)

4 л чистої (бажано фільтрованої) води

1,5 кг цукру

1 ч. л. лимонної кислоти

25 г немитих родзинок (для активації природних дріжджів)

Як приготувати вино із шовковиці

Насамперед шовковицю треба добре промити й дати їй трохи просохнути. Потім розтерти до стану пюре у великій місткості (краще скляній або емальованій). Додати воду кімнатної температури, цукор, лимонну кислоту та родзинки. Перемішати до повного розчинення цукру.

Отриману суміш накрити марлею або кришкою з отвором, що “дихає”, і поставити у тепле темне місце для бродіння на 4-5 днів. Щодня масу потрібно перемішувати, аби не зібрався пліснявий шар.

Через кілька днів мезгу (ягідну м’якоть) треба відокремити через марлю або сито. Рідину процідити й перелити у скляні банки або бутлі, оснащені гідрозатвором (водяним замком або рукавичкою).

Бродіння триває кілька тижнів. Коли процес сповільниться або завершиться, з’явиться осад — його потрібно обережно злити, не збовтуючи вино. Після першого переливання вино можна залишити для дозрівання ще на 1-2 місяці у прохолодному місці.

Готовий напій має насичений ягідний аромат, легкий терпкий присмак та приємний натуральний колір. Залежно від сорту шовковиці, вино може бути як рубіново-червоним, так і ніжно-бурштиновим.

Важливо — не можна використовувати металевий посуд, лише скло, емаль або харчовий пластик. І не варто додавати дріжджі — родзинки цілком впораються зі своєю місією.

Вікна не підтримують вживання алкоголю, а також нагадують, що надмірне споживання може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Якщо тобі цікаво, як можна приготувати вино з квітів, то раніше ми розповідали рецепт трояндового вина.

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