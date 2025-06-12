Стиль життя Їжа та рецепти

Вино із шовковиці: що потрібно для приготування смачного напою

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Червня 2025, 12:45
Вино із шовковиці рецепт
Фото Unsplash

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