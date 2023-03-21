Подарит не только сытость, но и чувство легкости: запеченный тофу — рецепт от Ярославского

С каждым солнечным утром приходит понимание, что скоро лето, а значит настала пора для полезных рецептов, таких как запеченный тофу.
Не удалось еще слышать о таком блюде? Шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным рецептом простого и одновременно вкусного блюда.
Кроме того, запеченный тофу даст ощущение не только насыщения, но и воздушности. Поэтому с этим чувством невесомости можно будет смело шагать в теплое время года.
Для свежести к блюду можно добавить изысканное гуакамоле. Кроме того, его можно есть и как отдельную закуску. Читай, как приготовить гуакамоле.
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