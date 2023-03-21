Подарит не только сытость, но и чувство легкости: запеченный тофу — рецепт от Ярославского

С каждым солнечным утром приходит понимание, что скоро лето, а значит настала пора для полезных рецептов, таких как запеченный тофу.

Не удалось еще слышать о таком блюде? Шеф-повар Владимир Ярославский поделился собственным рецептом простого и одновременно вкусного блюда.

Кроме того, запеченный тофу даст ощущение не только насыщения, но и воздушности. Поэтому с этим чувством невесомости можно будет смело шагать в теплое время года.

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Ингредиенты для запеченного тофу

тофу — 500 граммов

веганский йогурт (или обычный греческий без вкусов) — 120 граммов

соус барбекю — 30 граммов

соевый соус или терияки — 5 граммов

подкопченная паприка — 3 грамма

чеснок — 3 зубчика

специи (соль, перец, кориандр молотый, горчица) — по вкусу

Способ приготовления запеченного тофу

Для начала нужно нарезать на большие кубики тофу. Отдельно смешать йогурт, соусы и специи. После этого добавить тофу и тщательно перемешать. Поставить тофу с соусом на четыре часа в холодильник, чтобы сыр смог хорошо замариноваться. Достать из холодильника тофу, нанизать его на замоченные заранее бамбуковые шпажки. Выложить тофу на противень и отправить запекаться на 15 минут в разогретую на 220 градусов духовку. Потом остается лишь наслаждаться вкусом.

Для свежести к блюду можно добавить изысканное гуакамоле. Кроме того, его можно есть и как отдельную закуску. Читай, как приготовить гуакамоле.

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