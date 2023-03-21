Подарує не лише ситість, але й почуття легкості: запечений тофу — рецепт від Ярославського

З кожним сонячним ранком приходить розуміння, що скоро літо, а значить настала пора для корисних рецептів, таких як запечений тофу.
Не видалось ще чути про таку страву? Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився власним рецептом простої та водночас смачної страви.
Крім того, запечений тофу дасть відчуття не лише насичення, але й легкості. Тож у цьому почуття невагомості можна буде сміливо крокувати у теплу пору року.
Для свіжості до страви можна додати вишуканий гуакамоле. Крім того, його можна їсти і як окрему закуску. Читай, як приготувати гуакамоле.
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