Подарує не лише ситість, але й почуття легкості: запечений тофу — рецепт від Ярославського

З кожним сонячним ранком приходить розуміння, що скоро літо, а значить настала пора для корисних рецептів, таких як запечений тофу.

Не видалось ще чути про таку страву? Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився власним рецептом простої та водночас смачної страви.

Крім того, запечений тофу дасть відчуття не лише насичення, але й легкості. Тож у цьому почуття невагомості можна буде сміливо крокувати у теплу пору року.

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Інгредієнти для запеченого тофу

тофу — 500 грамів

веганський йогурт (або звичайний грецький без смаку) — 120 грамів

соус барбекю — 30 грамів

соєвий соус або теріякі — 5 грамів

підкопчена паприка — 3 грами

часник — 3 зубчики

спеції (сіль, перець, коріандр мелений, гірчиця) — до смаку

Спосіб приготування запеченого тофу

Спершу потрібно нарізати на великі кубики тофу. Окремо змішати йогурт, соуси та спеції. Після цього додати до тофу та ретельно перемішати. Поставити тофу з соусом на чотири години у холодильник, щоб сир зміг добре замаринуватись. Дістати з холодильника тофу, нанизати його на замочені заздалегідь бамбукові шпажки. Викласти тофу на деко та відправити запікатись на 15 хвилин у духовку, що розігріта на 220 градусів. Потім залишається лише насолоджуватись смаком.

Для свіжості до страви можна додати вишуканий гуакамоле. Крім того, його можна їсти і як окрему закуску. Читай, як приготувати гуакамоле.

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