Китайский финик зизифус — что это за ягода, какая польза и кому стоит попробовать

Многие фрукты и ягоды обладают полезными свойствами, которые люди удачно применяют в питании для улучшения самочувствия. Одним из необычных для Украины плодов является китайский финик зизифус, другое его название — унаби.

О полезных свойствах зизифуса для организма женщин и мужчин, а также кому его лучше не употреблять, рассказываем далее в материале.

Зизифус: польза для организма

Зизифус — это китайский финик из семейства крушиновых, плоды растения применяют не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине.

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Чаще плоды употребляют свежими, но существует много рецептов с жареным и запеченным унаби. Их тоже можно сушить.

Существует много видов китайского финика:

синит;

финиковый;

море джер;

хурман;

конфетный;

южный;

таврика и другое.

К свойствам зизифуса относят мочегонный и успокаивающий эффект, считается, что употребление плодов унаби может очистить кровь и положительно повлиять на профилактику остеопороза.

Также зизифус рекомендуют употреблять при урологических болезнях, воспалениях, недостатке витаминов и застоя жидкости.

Плоды зизифуса содержат:

кальций;

калий;

фосфор;

магний;

йод.

В 100 г порции зизифуса содержится 79 калорий.

Унаби: польза для женщин и мужчин

В зависимости от размера фрукта, потребление одного-трех плодов зизифуса соответствует ежедневной норме витамина С, что составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин, убеждена доктор медицинских наук Зилпа Шейх.

Кому нельзя есть зизифус: противопоказание унаби

Плоды китайского финика не рекомендуют употреблять людям, страдающим низким давлением, ведь зизифус является естественным средством против гипертонии.

Также унаби нельзя употреблять беременным и людям с сахарным диабетом.

Также следует помнить, что чрезмерное употребление унаби может навредить даже здоровому человеку: следствием может стать вздутие, аллергические реакции, гипервитаминоз и проблемы с ЖКТ.

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