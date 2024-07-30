Китайский финик зизифус — что это за ягода, какая польза и кому стоит попробовать

Многие фрукты и ягоды обладают полезными свойствами, которые люди удачно применяют в питании для улучшения самочувствия. Одним из необычных для Украины плодов является китайский финик зизифус, другое его название — унаби.
О полезных свойствах зизифуса для организма женщин и мужчин, а также кому его лучше не употреблять, рассказываем далее в материале.
Зизифус — это китайский финик из семейства крушиновых, плоды растения применяют не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине.
Чаще плоды употребляют свежими, но существует много рецептов с жареным и запеченным унаби. Их тоже можно сушить.
Существует много видов китайского финика:
К свойствам зизифуса относят мочегонный и успокаивающий эффект, считается, что употребление плодов унаби может очистить кровь и положительно повлиять на профилактику остеопороза.
Также зизифус рекомендуют употреблять при урологических болезнях, воспалениях, недостатке витаминов и застоя жидкости.
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Плоды зизифуса содержат:
В 100 г порции зизифуса содержится 79 калорий.
В зависимости от размера фрукта, потребление одного-трех плодов зизифуса соответствует ежедневной норме витамина С, что составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин, убеждена доктор медицинских наук Зилпа Шейх.
Плоды китайского финика не рекомендуют употреблять людям, страдающим низким давлением, ведь зизифус является естественным средством против гипертонии.
Также унаби нельзя употреблять беременным и людям с сахарным диабетом.
Также унаби нельзя употреблять беременным и людям с сахарным диабетом.
Также следует помнить, что чрезмерное употребление унаби может навредить даже здоровому человеку: следствием может стать вздутие, аллергические реакции, гипервитаминоз и проблемы с ЖКТ.
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