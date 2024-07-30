Китайській фінік зизифус — що це за ягода, яка користь та кому варто спробувати

Чимало фруктів та ягід наділені корисними властивостями, які люди вдало застосовують у харчуванні для покращення самопочуття. Одним із незвичних для України плодів є китайський фінік зизифус, інша його назва — унабі.

Про корисні властивості зизифуса для організму жінок і чоловіків, а також кому його краще не вживати, розповідаємо далі у матеріалі.

Зизифус: користь для організму

Зизифус — це китайський фінік із сімейства крушинових, плоди рослини застосовують не лише у кулінарії, а й у косметології та медицині.

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Найчастіше плоди вживають свіжими, але існує багато рецептів зі смаженим та запеченим унабі. Їх також можна засушувати.

Існує чимало видів китайського фініка:

сініт;

фініковий;

морі джер;

хурман;

цукерковий;

південний;

таврика тощо.

До властивостей зизифуса відносять сечогінний та заспокійливий ефект, вважається, що вживання плодів унабі може очистити кров та позитивно вплинути на профілактику остеопорозу.

Також зизифус рекомендують вживати при урологічних хворобах, запаленнях, нестачі вітамінів та застою рідини.

Плоди зизифуса містять:

кальцій;

калій;

фосфор;

магній;

йод.

У 100 г порції зизифуса міститься 79 калорій. Унабі: користь для жінок та чоловіків Залежно від розміру фрукта, споживання одного-трьох плодів зизифуса відповідає щоденній нормі вітаміну С, що становить 90 мг для чоловіків і 75 мг для жінок, переконана докторка медичних наук Зілпа Шейх.

Кому не можна їсти зизифус: протипоказання унабі

Плоди китайського фініка не рекомендують вживати людям, що страждають на низький тиск, адже зизифус є природним засобом проти гіпертонії.

Також унабі не можна вживати вагітним та людям з цукровим діабетом.

Також варто памʼятати, що надмірне вживання унабі може нашкодити навіть здоровій людині: наслідком може стати здуття, алергічні реакції, гіпервітаміноз та проблеми зі ШКТ.

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