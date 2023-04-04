“Не те ощущения” и “всегда в кармане”: мифы о презервативах, которые ты должен(-на) знать

Секс — прекрасный способ провести время, но какой бы ни была страсть, всегда следует помнить о надлежащей защите.

В этом постоянным помощником является презерватив, который защищает не только от случайной беременности, но и от болезней. Однако вокруг темы с контрацепцией ходит множество мифов, которые могут случайно поселиться и в твоей голове.

На платформе Твой семейный врач развенчали 14 популярных утверждений о защите. Все, чтобы ты мог(-ла) позаботиться о своем здоровье и быть в безопасности вместе с партнером.

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14 мифов о презервативах

Мифы об использовании презервативов опасны, ведь предубеждение может привести к неправильному использованию и хранению презервативов или к отказу от них, что может сказаться на здоровье.

Презервативы не имеют срока годности

Первый миф довольно распространенный, но неправдивый. На самом деле со временем латекс теряет эластичность, поэтому при использовании значительно возрастает риск того, что он порвется.

Дешевые изделия живут от двух до трех лет в твоем ящике, а более дорогие — от трех до пяти лет.

Поэтому не забывай смотреть на срок годности на упаковке, чтобы не упустить момент просрочки и быть в безопасности.

Презервативы часто рвутся

Из предыдущего мифа мы уже знаем, что презервативы рвутся из-за истечения срока годности, но это может произойти также из-за механических повреждений или неправильного использования. Без причины это почти не случается.

Использую гормональные контрацептивы — презервативы не нужны

Гормональные контрацептивы защищают тебя только от незапланированной беременности, однако без презерватива все еще есть большой шанс заразиться инфекциями, передающимися половым путем. Поэтому пользоваться презервативами необходимо постоянно.

Презервативы только для вагинального секса

Инфекции спокойно могут передаваться с биологическими жидкостями, включая слюну, через микротрещины во рту, повреждения, раны. Защищенным должен быть не только вагинальный вид секса, но и анальный и оральный.

Презервативы не спасают от ВИЧ

Есть мнение, что презерватив содержит микротрещины, через которые способен пройти вирус, поэтому его использование фактически не нужно. На самом же деле это не соответствует действительности.

Изделие не пропускает жидкость, а значит и инфекцию в ней. В частности, это подтверждают и многочисленные исследования. Если презерватив использовать правильно, это защитит тебя от ВИЧ-инфекции на 99%.

В презервативе неудобно, а ощущения не те

Самый распространенный миф, который может обернуться неприятными последствиями. Так говорят те, кто не уделил время поиску именно своих презервативов.

Измерь длину и диаметр пениса в состоянии эрекции и подбери правильный размер, и тогда тебе будет удобно и комфортно. А для того чтобы лучше чувствовать — экспериментируй с материалами.

Презервативы не нужны, когда есть доверие

Доверяй, но проверяй. На самом же деле использование презерватива — вовсе не вопрос доверия, а вопрос здоровья и безопасности. Один половой акт только на доверии может принести болезнь на всю жизнь.

Поэтому не бойся отказывать партнеру, который не хочет использовать презерватив. Ты имеешь право не только на приятные ощущения, но и на безопасность.

Презервативы не нужны в постоянных отношениях с одним партнером

Статистика Центра общественного здоровья свидетельствует, что в Украине примерно каждый 165-й человек живет с ВИЧ. Треть из них даже не знает об этом или не обращается за помощью.

В 70% случаев инфекция передается этим людям через незащищенный половой акт, после которого можно еще годами не догадываться о ВИЧ. Так что моногамии недостаточно, пользуйся презервативами.

Ради своей безопасности рекомендуют проходить ежегодное бесплатное тестирование семейного врача, чтобы знать свой статус наверняка.

Контрацепция — ответственность мужчин

В гетеросексуальном контакте именно мужчина надевает презерватив, однако это не значит, что думать о нем должен только партнер.

Фактически это изделие необходимо обоим участникам полового акта, так что носить с собой презерватив нужно всем, кто заботится о здоровье.

На презервативе есть лубрикант, которого достаточно

Дополнительный лубрикант является дополнительной защитой от того, что презерватив порвется. Однако его тоже следует правильно подобрать.

Специалисты рекомендуют выбирать дополнительную смазку на водной или силиконовой основе и избегать масляных оснований, массажных средств и лосьонов для тела.

Распаковывать презерватив можно зубами

Какая бы ни была страсть и момент, не открывай презерватив зубами, ногтями, ножницами, ножом и т. д. Так ты рискуешь случайно порвать его и даже этого не заметить.

Один презерватив на всю ночь

Конечно, презервативы — недешевое удовольствие, однако одного презерватива на всю ночь недостаточно. Следует использовать новую защиту для каждого нового полового акта.

Кроме того, презерватив нужно менять даже в пределах одного полового акта, сочетающего разные виды секса.

Презерватив всегда должен быть под рукой, поэтому я ношу его в кармане

Презервативы могут быть легко повреждены при неправильном хранении. Следовательно, нужно держать их в сухом, прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и риска повреждения.

Отнюдь ему не место в кармане брюк, кошельке, косметичке, на дне сумки и т. д. В идеале презервативы должны лежать в коробке, в которой они продаются.

Есть презерватив — все будет хорошо

К сожалению, не все презервативы одинаково качественные и помогают предотвращать беременность или инфекции, передающиеся половым путем.

Речь идет о не сертифицированных изделиях, поэтому покупай презервативы в аптеках или проверенных магазинах.

Кроме привычного полового акта с проникновением существует еще много способов, как сделать себе, партнеру или друг другу приятно, в частности речь идет об игрушках. Мы рассказали, какие секс-игрушки подойдут для всех возрастов и статуса.

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