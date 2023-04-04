“Не ті відчуття” та “завжди в кишені”: міфи про презервативи, які ти маєш знати

Секс — прекрасний спосіб провести час, та якою не була б пристрасть, завжди слід пам’ятати про належний захист.

У цьому незмінним помічником є презерватив, який захищає не лише від випадкової вагітності, а й від хвороб. Однак тема контрацепції оповита міфами, які можуть випадково оселитися й у твоїй голові.

На платформі Твій сімейний лікар розвінчали 14 популярних тверджень про захист. Усе, щоб ти міг/могла подбати про своє здоров’я та бути в безпеці.

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14 міфів про презервативи

Міфи та уявлення про використання презервативів небезпечні, адже упередження можуть призвести до неправильного використання та зберігання презервативів або й до відмови від них, що може позначитися на здоров’ї.

Презервативи не мають терміну придатності

Перший міф доволі розповсюджений, однак неправдивий. Насправді з часом латекс втрачає еластичність, тому під час використання значно зростає ризик, що він порветься.

Дешеві вироби живуть від двох до трьох років у твоїй шухляді, а дорожчі — від трьох до п’яти років.

Тож не забувай дивитися на термін придатності на упаковці, щоб не проґавити момент протермінування й бути у безпеці.

Презервативи часто рвуться

З попереднього міфу ми вже знаємо, що презервативи рвуться через протермінування. Втім, це може трапитися й через механічні пошкодження або неправильне використання. Без причини це майже не трапляється.

Використовую гормональні контрацептиви — презервативи не потрібні

Гормональні контрацептиви захищають тебе лише від незапланованої вагітності. Без презерватива все ще є великий шанс заразитися інфекціями, які передаються статевим шляхом. Тому користуватися презервативами потрібно завжди.

Презервативи лише для вагінального сексу

Інфекції легко можуть передаватись із біологічними рідинами, зокрема слиною, через мікротріщини в роті, пошкодження, рани. Тож захищеним має бути не лише вагінальний вид сексу, а й анальний та оральний.

Презервативи не рятують від ВІЛ

Є думка, що презерватив містить мікротріщини, крізь які здатен пройти вірус, тож його використання є фактично непотрібним.

Насправді ж це не відповідає дійсності. Виріб не пропускає рідину, а отже, й інфекцію в ній. Зокрема, це підтверджують і численні дослідження. Якщо презерватив використовувати правильно, це захистить тебе від ВІЛ-інфекції на 99%.

У презервативі незручно, а відчуття не ті

Найпоширеніший міф, який може обернутися неприємними наслідками. Так кажуть ті, хто не приділив часу на пошук саме своїх презервативів.

Виміряй довжину та діаметр пеніса у стані ерекції та підбери правильний розмір, і тоді тобі буде зручно. А для того, щоб краще відчувати — експериментуй із матеріалами.

Презервативи не потрібні, коли є довіра

Довіряй, але перевіряй. Насправді ж використання презерватива — зовсім не питання довіри, а питання здоров’я та безпеки. Один статевий акт лише на довірі може принести хворобу на все життя.

Тому не бійся відмовляти партнерові(-ці), який/яка не хоче використовувати презерватив. Ти маєш право не лише на приємні відчуття, а й на безпеку.

Презервативи не потрібні у постійних стосунках з одним партнером

Статистика Центру громадського здоров’я свідчить, що в Україні приблизно кожна 165-та людина живе з ВІЛ. Третина з них навіть не знає про це або не звертається по допомогу.

У 70% випадків інфекція передається цим людям через незахищений статевий акт, після якого можна ще роками не здогадуватися про ВІЛ. Тож моногамії не достатньо, користуйся презервативами.

Задля своєї безпеки слід проходити щорічне безоплатне тестування сімейного лікаря, щоб знати свій статус напевно.

Контрацепція — відповідальність чоловіків

У гетеросексуальному контакті саме чоловік вдягає презерватив, однак це не означає, що думати про нього має тільки він.

Фактично цей виріб потрібен обом учасникам статевого акту, тож носити з собою презерватив треба усім, хто турбується про здоров’я.

На презервативі є лубрикант, якого достатньо

Додатковий лубрикант є додатковим захистом від того, що презерватив порветься. Однак його теж слід правильно підібрати.

Зокрема, фахівці радять обирати додаткову змазку на водній чи силіконовій основі та уникати олійних основ, масажних засобів та лосьйонів для тіла.

Розпаковувати презерватив можна зубами

Хоч яка буде пристрасть та момент, не відкривай презерватив зубами, нігтями, ножицями, ножем тощо. Так ти ризикуєш випадково порвати його й навіть цього не помітити.

Один презерватив на всю ніч

Звісно, презервативи — недешеве задоволення, однак одного презерватива на всю ніч недостатньо. Слід використовувати новий захист для кожного нового статевого акту.

Крім того, презерватив треба міняти навіть в межах одного статевого акту, що поєднує різні види сексу.

Презерватив зажди має бути під рукою, тому я ношу його в кишені/сумці

Презервативи можна легко пошкодити під час неправильного зберігання. Тож слід тримати їх у сухому прохолодному місці, захищеному від сонячних променів та ризику пошкодження.

Аж ніяк йому не місце у кишені штанів, гаманці, косметичці, на дні сумки тощо. В ідеалі презервативи мають лежати в коробці, у якій вони продаються.

Маю презерватив — усе буде гаразд

На жаль, не всі презервативи однаково якісні та допомагають запобігати вагітності чи інфекціям, які передаються статевим шляхом.

Йдеться про несертифіковані вироби, тому купуй презервативи в аптеках або перевірених магазинах.

Крім звичного статевого акту з проникненням існує ще багато способів, як зробити собі, партнеру чи одне одному приємно, зокрема йдеться про секс-іграшки. Ми розповіли, які секс-іграшки підійдуть для різного віку та статусу.

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