Під час менструації — без обмежень: що таке софт-тампони для сексу та як їх правильно використовувати

Що таке софт-тампони

Софт-тампони — це одноразові жіночі засоби інтимної гігієни, які мають спеціальну форму та отвір для витягнення замість ниточки.

Їх можна використовувати протягом шести – восьми годин, однак краще змінювати кожні три – чотири години.

Переваги софт-тампонів у порівнянні зі звичайними:

краще захищають від протікань;

не обмежують вибір білизни;

можуть використовуватись під час сексу.

Чи безпечні софт-тампони

Перш ніж використовувати такі гігієнічні засоби, варто зважити всі ризики. Софт-тампони виготовлені із безпечного медичного поролону, однак усе ж є ймовірність виникнення алергічної реакції.

Особливо обережно потрібно ставитись до використання софт-тампонів жінкам, які мають ерозивні ділянки чи запальні процеси в піхві.

Також у разі неправильного використання можливе виникнення синдрому токсичного шоку.

Як правильно користуватись софт-тампонами

Обов’язково перед та після використання тампона потрібно ретельно мити руки. Розміщувати тампон необхідно в зігнутому вигляді якомога глибше в піхві (наприклад, на довжину вказівного пальця або до шийки матки).

За правильного положення тампон не має спричиняти дискомфорту чи заважати. Під час першого використання тампон можна не зволожувати, оскільки в піхві й так волого через менструальну кров та слиз.

Однак для другого і подальших використань може бути доцільним зволоження тампона. Адже виділення вже ввібрались, а в піхві стало відносно сухо.

Для зволоження тампона бажано використовувати кип’ячену воду або натуральний лубрикант на водній основі.

Зауваж, що мочити потрібно лише частину тампона, а не всю поверхню. Інакше він наповниться водою і вже не зможе повноцінно вбирати менструальні виділення.

Ефірні олії краще не використовувати для зволоження тампона, адже здебільшого вони не призначені для використання в інтимній ділянці та можуть викликати алергію чи призвести до загострення хронічних процесів.

У разі виникнення алергічної реакції на ефірну олію потрібно негайно промити вульву проточною водою й випити антигістамінний препарат. Якщо неприємні симптоми не зникають протягом кількох днів, то варто звернутись до лікаря.