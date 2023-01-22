Під час менструації — без обмежень: що таке софт-тампони для сексу та як їх правильно використовувати

Менструація — не протипоказання до сексу! Зовсім навпаки, статевий акт під час місячних полегшує біль та сприяє легшому досягненню оргазму.
Однак якщо жінці чи її партнеру(-ці) дискомфортно від вигляду крові, то можна використовувати спеціальні софт-тампони, які вбирають у себе виділення.
Гінекологиня Юлія Мудра розповіла для видання Wonderzine, чи безпечні вони та як ними правильно користуватись.
Софт-тампони — це одноразові жіночі засоби інтимної гігієни, які мають спеціальну форму та отвір для витягнення замість ниточки.
Їх можна використовувати протягом шести – восьми годин, однак краще змінювати кожні три – чотири години.
Їх можна використовувати протягом шести – восьми годин, однак краще змінювати кожні три – чотири години.
Переваги софт-тампонів у порівнянні зі звичайними:
Перш ніж використовувати такі гігієнічні засоби, варто зважити всі ризики. Софт-тампони виготовлені із безпечного медичного поролону, однак усе ж є ймовірність виникнення алергічної реакції.
Особливо обережно потрібно ставитись до використання софт-тампонів жінкам, які мають ерозивні ділянки чи запальні процеси в піхві.
Особливо обережно потрібно ставитись до використання софт-тампонів жінкам, які мають ерозивні ділянки чи запальні процеси в піхві.
Також у разі неправильного використання можливе виникнення синдрому токсичного шоку.
Обов’язково перед та після використання тампона потрібно ретельно мити руки. Розміщувати тампон необхідно в зігнутому вигляді якомога глибше в піхві (наприклад, на довжину вказівного пальця або до шийки матки).
За правильного положення тампон не має спричиняти дискомфорту чи заважати. Під час першого використання тампон можна не зволожувати, оскільки в піхві й так волого через менструальну кров та слиз.
Однак для другого і подальших використань може бути доцільним зволоження тампона. Адже виділення вже ввібрались, а в піхві стало відносно сухо.
Для зволоження тампона бажано використовувати кип’ячену воду або натуральний лубрикант на водній основі.
Зауваж, що мочити потрібно лише частину тампона, а не всю поверхню. Інакше він наповниться водою і вже не зможе повноцінно вбирати менструальні виділення.
Зауваж, що мочити потрібно лише частину тампона, а не всю поверхню. Інакше він наповниться водою і вже не зможе повноцінно вбирати менструальні виділення.
Ефірні олії краще не використовувати для зволоження тампона, адже здебільшого вони не призначені для використання в інтимній ділянці та можуть викликати алергію чи призвести до загострення хронічних процесів.
У разі виникнення алергічної реакції на ефірну олію потрібно негайно промити вульву проточною водою й випити антигістамінний препарат. Якщо неприємні симптоми не зникають протягом кількох днів, то варто звернутись до лікаря.
Якщо є труднощі з діставанням тампона з піхви, то можна:
Софт-тампони м’які, рухомі та за умови правильного використання не заважають ні жінці, ні її партнерам. Навіть у різних положеннях тіла тампон не має викликати дискомфорту.
Утім у перші дні менструації, коли виділення найбільш рясні, тампон може протікати. Тому використовувати його чи ні під час сексу — індивідуальний вибір.
Зрештою, займатись статевим актом природно й нормально і без використання тампонів.
Софт-тампони мають певні протипоказання до використання:
А ось внутрішньоматкова спіраль не є протипоказанням до софт-тампона. Адже вона знаходиться в порожнині матки, а тампон може доходити тільки до її шийки. Тому ймовірність того, що тампон зачепить спіраль, дуже низька.
Рано чи пізно будь-яка жінка може зіткнутись із проблемою сухості під час інтимної близькості. Читай, якими бувають вагінальні лубриканти та навіщо вони потрібні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!