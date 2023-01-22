Здоров'я та краса

Під час менструації — без обмежень: що таке софт-тампони для сексу та як їх правильно використовувати

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Січня 2023, 22:00
Під час менструації — без обмежень: що таке софт-тампони для сексу та як їх правильно використовувати
Фото: Pexels

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