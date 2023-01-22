Здоровье и красота

Во время менструации — без ограничений: что такое софт-тампоны для секса и как их правильно использовать

Елена Яковлева, редактор сайта 22 января 2023, 22:00
Софт-тампони: що це, чи безпечні вони та як ними користуватись
Фото: Pexels

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