Во время менструации — без ограничений: что такое софт-тампоны для секса и как их правильно использовать

Менструация — не противопоказание к сексу! Совершенно наоборот, половой акт во время месячных облегчает боль и способствует более легкому достижению оргазма.
Однако если женщине или ее партнеру дискомфортно от вида крови, то можно использовать специальные софт-тампоны, впитывающие выделения.
Гинеколог Юлия Мудра рассказала для издания Wonderzine, безопасны ли они и как ими правильно пользоваться.
Софт-тампоны — это одноразовые женские средства интимной гигиены, имеющие специальную форму и отверстие для извлечения вместо ниточки.
Их можно использовать в течение шести – восьми часов, однако лучше менять каждые три – четыре часа.
Их можно использовать в течение шести – восьми часов, однако лучше менять каждые три – четыре часа.
Преимущества софт-тампонов по сравнению с обычными:
Прежде чем использовать такие гигиенические средства, следует учесть все риски. Софт-тампоны изготовлены из безопасного медицинского поролона, однако есть вероятность возникновения аллергической реакции.
Особенно осторожно следует относиться к использованию софт-тампонов женщинам, имеющим эрозивные участки или воспалительные процессы во влагалище.
Особенно осторожно следует относиться к использованию софт-тампонов женщинам, имеющим эрозивные участки или воспалительные процессы во влагалище.
Также при неправильном использовании возможно возникновение синдрома токсического шока.
Обязательно перед и после использования тампона следует тщательно мыть руки. Размещать тампон необходимо в изогнутом виде как можно глубже во влагалище (например, на длину указательного пальца или до шейки матки).
При правильном положении тампон не должен вызывать дискомфорт или мешать. Во время первого использования тампон можно не увлажнять, поскольку во влагалище и без того влажно из-за менструальной крови и слизи.
Однако для второго и последующих использований может быть целесообразным увлажнение тампона. Ведь выделения уже впитались, а во влагалище стало относительно сухо.
Для увлажнения тампона лучше использовать кипяченую воду или натуральный лубрикант на водной основе.
Заметь, что мочить нужно только часть тампона, а не всю поверхность. Иначе он наполнится водой и уже не сможет полноценно впитывать менструальные выделения.
Заметь, что мочить нужно только часть тампона, а не всю поверхность. Иначе он наполнится водой и уже не сможет полноценно впитывать менструальные выделения.
Эфирные масла лучше не использовать для увлажнения тампона, ведь в большинстве своем они не предназначены для использования в интимных участках и могут вызвать аллергию или привести к обострению хронических процессов.
В случае аллергической реакции на эфирное масло нужно немедленно промыть вульву проточной водой и выпить антигистаминный препарат. Если неприятные симптомы не исчезают в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.
Если есть трудности с извлечением тампона из влагалища, то можно:
Софт-тампоны мягкие, подвижные и при правильном использовании не мешают ни женщине, ни ее партнерам. Даже в разных положениях тела тампон не вызывает дискомфорта.
Впрочем, в первые дни менструации, когда выделения наиболее обильные, тампон может протекать. Поэтому использовать его или нет во время секса — индивидуальный выбор.
В конце концов заниматься половым актом естественно и нормально и без использования тампонов.
Софт-тампоны имеют определенные противопоказания к использованию:
А вот внутриматочная спираль не является противопоказанием для софт-тампона. Ведь она находится в полости матки, а тампон может доходить только до ее шейки. Поэтому вероятность того, что тампон заденет спираль, очень низка.
Рано или поздно любая женщина может столкнуться с проблемой сухости во время интимной близости. Читай, какими бывают вагинальные лубриканты и зачем они нужны.
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