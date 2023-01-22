Во время менструации — без ограничений: что такое софт-тампоны для секса и как их правильно использовать

Как правильно пользоваться софт-тампонами

Обязательно перед и после использования тампона следует тщательно мыть руки. Размещать тампон необходимо в изогнутом виде как можно глубже во влагалище (например, на длину указательного пальца или до шейки матки).

При правильном положении тампон не должен вызывать дискомфорт или мешать. Во время первого использования тампон можно не увлажнять, поскольку во влагалище и без того влажно из-за менструальной крови и слизи.

Однако для второго и последующих использований может быть целесообразным увлажнение тампона. Ведь выделения уже впитались, а во влагалище стало относительно сухо.

Для увлажнения тампона лучше использовать кипяченую воду или натуральный лубрикант на водной основе.

Заметь, что мочить нужно только часть тампона, а не всю поверхность. Иначе он наполнится водой и уже не сможет полноценно впитывать менструальные выделения.

Эфирные масла лучше не использовать для увлажнения тампона, ведь в большинстве своем они не предназначены для использования в интимных участках и могут вызвать аллергию или привести к обострению хронических процессов.

В случае аллергической реакции на эфирное масло нужно немедленно промыть вульву проточной водой и выпить антигистаминный препарат. Если неприятные симптомы не исчезают в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Если есть трудности с извлечением тампона из влагалища, то можно:

поменять позу — лечь на спину и согнуть ноги в коленках или присесть на колени;

попросить партнера о помощи;

обратиться к гинекологу.

Софт-тампоны во время секса

Софт-тампоны мягкие, подвижные и при правильном использовании не мешают ни женщине, ни ее партнерам. Даже в разных положениях тела тампон не вызывает дискомфорта.

Впрочем, в первые дни менструации, когда выделения наиболее обильные, тампон может протекать. Поэтому использовать его или нет во время секса — индивидуальный выбор.

В конце концов заниматься половым актом естественно и нормально и без использования тампонов.