Екологічна, економічна і не токсична — що потрібно знати про менструальну чашу та її використання

Менструальні чаші з кожним роком набувають усе більшої популярності серед жінок, хоч дехто досі нічого не знає про них.
Дівчата та гінекологи мають неоднозначне ставлення до цього засобу гігієни: є затяті шанувальниці, а є й ті, хто ні за що б його не використовував.
Ми зібрали думки трьох гінекологинь та розібрались, що ж таке менструальна чаша, навіщо вона потрібна, як нею безпечно користуватись та кому цей засіб протипоказаний.
Доула Анастасія Рузієва зазначає, що менструальна чаша — це різновид багаторазового жіночого гігієнічного засобу.
Це невелика гнучка воронкоподібна чаша, зазвичай зроблена з медичного силікону, яку потрібно вставляти у піхву для збору менструальної крові.
Головною відмінністю менструальної чаші від прокладок та тампонів є те, що вона не вбирає виділення, а збирає.
Головною відмінністю менструальної чаші від прокладок та тампонів є те, що вона не вбирає виділення, а збирає.
Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповідає, що в липні 2019 року в авторитетному медичному журналі The Lencet було опубліковано огляд досліджень з використання менструальної чаші.
Вчені дійшли висновків, що менструальна чаша:
Крім того, до переваг менструальної чаші можна віднести:
Гінекологи помітили ось такі мінуси використання менструальної чаші, які можуть принести жінці дискомфорт:
До використання менструальної чаші є ряд протипоказань, зокрема не можна носити чашу жінкам:
При правильному введенні чаша не повинна відчуватись. Причиною дискомфорту може бути як анатомічна будова піхви, так і пошкоджена слизова, чи навіть хронічні атрофічні процеси у вагіні.
При правильному введенні чаша не повинна відчуватись. Причиною дискомфорту може бути як анатомічна будова піхви, так і пошкоджена слизова, чи навіть хронічні атрофічні процеси у вагіні.
Про це розповіла лікарка гінеколог-ендокринолог Наталія Сіліна для видання The Village Україна.
Обов’язкове правило під час використання чаші — стерильність. Щоб мінімізувати ризики інфікування статевих органів жінка має кип’ятити гігієнічний засіб у воді протягом 15 хвилин щоразу перед використанням.
Перед введенням та вилученням чаші з піхви потрібно ретельно промити руки з милом.
Для того, щоб вставити менструальну чашу, її потрібно скласти вдвічі, а потім ще раз навпіл і максимально стиснути. Після цього засіб можна вводити всередину.
Гінекологи радять мати дві чаші та використовувати їх почергово. Зберігати їх потрібно в скляній стерильній місткості.
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