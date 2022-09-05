Екологічна, економічна і не токсична — що потрібно знати про менструальну чашу та її використання

Менструальні чаші з кожним роком набувають усе більшої популярності серед жінок, хоч дехто досі нічого не знає про них.

Дівчата та гінекологи мають неоднозначне ставлення до цього засобу гігієни: є затяті шанувальниці, а є й ті, хто ні за що б його не використовував.

Ми зібрали думки трьох гінекологинь та розібрались, що ж таке менструальна чаша, навіщо вона потрібна, як нею безпечно користуватись та кому цей засіб протипоказаний.

Що таке менструальна чаша

Доула Анастасія Рузієва зазначає, що менструальна чаша — це різновид багаторазового жіночого гігієнічного засобу.

Це невелика гнучка воронкоподібна чаша, зазвичай зроблена з медичного силікону, яку потрібно вставляти у піхву для збору менструальної крові.

Головною відмінністю менструальної чаші від прокладок та тампонів є те, що вона не вбирає виділення, а збирає.

Переваги менструальної чаші

Лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповідає, що в липні 2019 року в авторитетному медичному журналі The Lencet було опубліковано огляд досліджень з використання менструальної чаші.

Вчені дійшли висновків, що менструальна чаша:

не підвищує ризик синдрому токсичного шоку; не підвищує ризик розвитку бактеріального вагінозу; не призводить до травматизації слизової оболонки піхви.

Крім того, до переваг менструальної чаші можна віднести:

Економічність — одна чаша може служити близько десяти років, заощаджуючи жінці гроші на прокладки чи тампони.

Екологічність — одноразові прокладки не розкладаються та засмічують довкілля. Тож менструальна чаша є гарною альтернативою їм.

Вміщення більшої кількості виділень у порівнянні з іншими гігієнічними засобами. Чаша збирає за один раз 10-38 мл крові, тому це додаткова перевага для жінок з рясними менструаціями.

Тривале перебування у піхві без заміни — 6-12 годин, хоч гінекологи радять змінювати чашу принаймні кожні 6-8 годин. Адже кров — сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Більш рідкісне протікання у порівнянні з прокладками. Проте цей плюс є лише за умови правильного використання чаші.

Відсутність неприємного запаху.

Відсутність у складі шкідливих хімічних речовин та відбілювачів на відміну від деяких тампонів.

Можливість продовжувати звичне життя: займатись спортом, плавати, приймати ванну, кататись на велосипеді тощо.

Портативність та зручність у подорожах.

Недоліки менструальної чаші

Гінекологи помітили ось такі мінуси використання менструальної чаші, які можуть принести жінці дискомфорт:

потреба в часі на освоєння методу;

необхідність підбору потрібного розміру та конфігурації чаші;

обмеження використання дівчатами, які не живуть статевим життям;

виникнення подразнення в інтимній зоні та інфікування, якщо не дотримуватись правил гігієни;

потреба в ретельному промиванні чаші кожного разу перед та після використання.

Протипоказання до використання менструальної чаші

До використання менструальної чаші є ряд протипоказань, зокрема не можна носити чашу жінкам:

які мають хронічні запальні процеси (молочницю, цистит тощо), а також ендометріоз; у післяпологовий період; під час сну; з непереносимістю силікону; які відчувають дискомфорт під час носіння чаші.

При правильному введенні чаша не повинна відчуватись. Причиною дискомфорту може бути як анатомічна будова піхви, так і пошкоджена слизова, чи навіть хронічні атрофічні процеси у вагіні.

Про це розповіла лікарка гінеколог-ендокринолог Наталія Сіліна для видання The Village Україна.

Як користуватись менструальною чашею

Обов’язкове правило під час використання чаші — стерильність. Щоб мінімізувати ризики інфікування статевих органів жінка має кип’ятити гігієнічний засіб у воді протягом 15 хвилин щоразу перед використанням.

Перед введенням та вилученням чаші з піхви потрібно ретельно промити руки з милом.

Для того, щоб вставити менструальну чашу, її потрібно скласти вдвічі, а потім ще раз навпіл і максимально стиснути. Після цього засіб можна вводити всередину.

Гінекологи радять мати дві чаші та використовувати їх почергово. Зберігати їх потрібно в скляній стерильній місткості.

Критичні дні можуть початись будь-де, зокрема й в укритті. Але що робити, якщо із собою не має гігієнічних засобів, а вийти за ними небезпечно? Читай, чим замінити жіночі прокладки та дитячі памперси під час війни.

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