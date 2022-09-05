Здоров'я та краса

Екологічна, економічна і не токсична — що потрібно знати про менструальну чашу та її використання

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 16:00
Менструальна чаша - що це таке, переваги, недоліки, протипоказання
Фото: Pexels

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