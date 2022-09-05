Экологично, экономично и не токсично — что нужно знать о менструальной чаше и ее использовании

Менструальные чаши с каждым годом приобретают все большую популярность среди женщин, хотя некоторые до сих пор ничего не знают о них.

Девушки и гинекологи имеют неоднозначное отношение к этому средству гигиены: есть ярые поклонницы, а есть и те, кто ни за что бы его ни использовал.

Мы собрали мнения трех гинекологов и разобрались, что же такое менструальная чаша, зачем она нужна, как ею безопасно пользоваться и кому это средство противопоказано.

Что такое менструальная чаша

Доула Анастасия Рузиева отмечает, что менструальная чаша — это разновидность многоразового женского гигиенического средства.

Это небольшая гибкая воронковидная чаша, обычно сделанная из медицинского силикона, которую нужно вставлять во влагалище для сбора менструальной крови.

Главным отличием менструальной чаши от прокладок и тампонов является то, что она не впитывает выделения, а собирает.

Преимущества менструальной чаши

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказывает, что в июле 2019 года в авторитетном медицинском журнале The Lencet был опубликован обзор исследований по использованию менструальной чаши.

Ученые пришли к выводу, что менструальная чаша:

не повышает риск синдрома токсического шока; не повышает риск развития бактериального вагиноза; не приводит к травматизации слизистой влагалища.

Кроме того, к преимуществам менструальной чаши можно отнести:

Экономичность — одна чаша может служить около десяти лет, экономя женщине деньги на прокладки или тампоны.

Экологичность — одноразовые прокладки не разлагаются и засоряют окружающую среду. Так что менструальная чаша является хорошей альтернативой им.

Вмещение большего количества выделений по сравнению с другими гигиеническими средствами. Чаша собирает за раз 10-38 мл крови, поэтому это дополнительное преимущество для женщин с обильными менструациями.

Длительное пребывание во влагалище без замены — 6-12 часов, хотя гинекологи советуют менять чашу по крайней мере каждые 6-8 часов. Ведь кровь — благоприятная среда для размножения бактерий.

Более редкое протекание по сравнению с прокладками. Однако этот плюс есть только при правильном использовании чаши.

Отсутствие неприятного запаха.

Отсутствие в составе вредных химических веществ и отбеливателей в отличие от некоторых тампонов.

Возможность продолжать привычную жизнь: заниматься спортом, плавать, принимать ванну, кататься на велосипеде и т.д.

Портативность и удобство в путешествиях.

Недостатки менструальной чаши

Гинекологи заметили такие минусы использования менструальной чаши, которые могут принести женщине дискомфорт:

потребность во времени на освоение метода;

необходимость подбора нужного размера и конфигурации чаши;

ограничение использования девушками, не живущими половой жизнью;

возникновение раздражения в интимной зоне и инфицирование, если не соблюдать правила гигиены;

потребность в тщательной промывке чаши каждый раз перед и после использования .

Противопоказания к использованию менструальной чаши

До использования менструальной чаши есть ряд противопоказаний, в частности, нельзя носить чашу женщинам:

которые имеют хронические воспалительные процессы (молочницу, цистит и т.п.), а также эндометриоз; в послеродовой период; во время сна; с непереносимостью силикона; испытывающим дискомфорт во время ношения чаши.

При правильном введении чаша не должна ощущаться. Причиной дискомфорта может быть как анатомическое строение влагалища, так и поврежденная слизистая или даже хронические атрофические процессы в вагине.

Об этом рассказала врач гинеколог-эндокринолог Наталья Силина для издания The Village Украина.

Как пользоваться менструальной чашей

Обязательное правило при использовании чаши — стерильность. Чтобы минимизировать риски инфицирования половых органов, женщина должна кипятить гигиеническое средство в воде в течение 15 минут каждый раз перед использованием.

Перед вводом и извлечением чаши из влагалища нужно тщательно промыть руки с мылом.

Для того чтобы вставить менструальную чашу, ее нужно сложить вдвое, а затем еще раз пополам и максимально сжать. После этого средство можно вводить внутрь.

Гинекологи советуют иметь две чаши и использовать их по очереди. Хранить их нужно в стеклянной стерильной емкости.

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