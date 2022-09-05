Экологично, экономично и не токсично — что нужно знать о менструальной чаше и ее использовании

Менструальные чаши с каждым годом приобретают все большую популярность среди женщин, хотя некоторые до сих пор ничего не знают о них.
Девушки и гинекологи имеют неоднозначное отношение к этому средству гигиены: есть ярые поклонницы, а есть и те, кто ни за что бы его ни использовал.
Мы собрали мнения трех гинекологов и разобрались, что же такое менструальная чаша, зачем она нужна, как ею безопасно пользоваться и кому это средство противопоказано.
Доула Анастасия Рузиева отмечает, что менструальная чаша — это разновидность многоразового женского гигиенического средства.
Это небольшая гибкая воронковидная чаша, обычно сделанная из медицинского силикона, которую нужно вставлять во влагалище для сбора менструальной крови.
Главным отличием менструальной чаши от прокладок и тампонов является то, что она не впитывает выделения, а собирает.
Главным отличием менструальной чаши от прокладок и тампонов является то, что она не впитывает выделения, а собирает.
Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Осауленко рассказывает, что в июле 2019 года в авторитетном медицинском журнале The Lencet был опубликован обзор исследований по использованию менструальной чаши.
Ученые пришли к выводу, что менструальная чаша:
Кроме того, к преимуществам менструальной чаши можно отнести:
Гинекологи заметили такие минусы использования менструальной чаши, которые могут принести женщине дискомфорт:
До использования менструальной чаши есть ряд противопоказаний, в частности, нельзя носить чашу женщинам:
При правильном введении чаша не должна ощущаться. Причиной дискомфорта может быть как анатомическое строение влагалища, так и поврежденная слизистая или даже хронические атрофические процессы в вагине.
При правильном введении чаша не должна ощущаться. Причиной дискомфорта может быть как анатомическое строение влагалища, так и поврежденная слизистая или даже хронические атрофические процессы в вагине.
Об этом рассказала врач гинеколог-эндокринолог Наталья Силина для издания The Village Украина.
Обязательное правило при использовании чаши — стерильность. Чтобы минимизировать риски инфицирования половых органов, женщина должна кипятить гигиеническое средство в воде в течение 15 минут каждый раз перед использованием.
Перед вводом и извлечением чаши из влагалища нужно тщательно промыть руки с мылом.
Для того чтобы вставить менструальную чашу, ее нужно сложить вдвое, а затем еще раз пополам и максимально сжать. После этого средство можно вводить внутрь.
Гинекологи советуют иметь две чаши и использовать их по очереди. Хранить их нужно в стеклянной стерильной емкости.
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