Необходимого может не быть. Рассказываем, чем заменить женские прокладки и детские подгузники в условиях войны

Третий месяц героического сопротивления украинского народа против русских захватчиков. Люди уже сбились считать, какой день недели или дата. Но все знают, что длится 65-й день войны.
К большому сожалению, часть украинского народа вынуждена жить в бесчеловечных условиях, чтобы просто выжить. Женщины и дети неделями сидят в сырых подвалах, не имея возможности выйти на улицу, из-за постоянных обстрелов.
На днях полк Азов опубликовал шокирующие кадры и показал, в каких условиях ныне вынуждены жить люди в бункерах Азовстали.
На кадрах малыш был замотан в мусорный пакет вместо памперса.
Вот так ребенок мучается, все красное и преет, — рассказала мать мальчика нашим военным.
Вот так ребенок мучается, все красное и преет, — рассказала мать мальчика нашим военным.
И таких детей в Украине сейчас очень много. С подобной проблемой сталкиваются и сами женщины. Потому что не редко в укрытии у них начинаются критические дни, а выйти за прокладками — опасно.
Поэтому мы с врачем акушером-гинекологом Алексеем Никулиным решили подготовить для наших читателей несколько советов, чем можно заменить подгузники и прокладки и поддерживать гигиену, если вам приходится долго сидеть в укрытии.
Первое, что рекомендуют эксперты, конечно, запастись средствами индивидуальной гигиены. Впрочем, что делать, если такой возможности нет?
Можно сделать прокладку своими руками, для этого понадобится полиэтиленовый пакет, который можно покрыть чистой ватой и бинтом — и вот это изделие готово.
Стандартная прокладка состоит из 3-х слоев:
Также бывают случаи, когда вышеперечисленного нет. Тогда пригодятся туалетная бумага или бумажные полотенца, влажные салфетки сложенные в несколько слоев помогут. Если и их нет, подойдет даже любая одежда.
Главное, чтобы кровь впитывалась хоть во что-то, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения здоровья женщины.
Главное, чтобы кровь впитывалась хоть во что-то, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения здоровья женщины.
Подгузник можно изготовить по той же схеме:
Важно, чтобы кожа малыша дышала, поэтому в случае с детьми полиэтиленовые пакеты лучше не использовать, это может привести к опрелости и дальнейшим кожным заболеваниям.
— И помните, интимная гигиена очень важна, поэтому лучше иметь воду под рукой, чтобы была возможность подмыться. И конечно же, по возможности, частое изменение ежедневных или изготовленных подручных способов по типу прокладок и подгузников, — рассказывает врач акушер-гинеколог Алексей Никулин.
Женское здоровье может страдать при постоянном стрессе, это может проявляться как сбой менструального цикла. Раньше мы рассказывали, что делать, если на фоне стресса проблемы с менструацией.