Необходимого может не быть. Рассказываем, чем заменить женские прокладки и детские подгузники в условиях войны

Третий месяц героического сопротивления украинского народа против русских захватчиков. Люди уже сбились считать, какой день недели или дата. Но все знают, что длится 65-й день войны.

К большому сожалению, часть украинского народа вынуждена жить в бесчеловечных условиях, чтобы просто выжить. Женщины и дети неделями сидят в сырых подвалах, не имея возможности выйти на улицу, из-за постоянных обстрелов.

На днях полк Азов опубликовал шокирующие кадры и показал, в каких условиях ныне вынуждены жить люди в бункерах Азовстали.

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На кадрах малыш был замотан в мусорный пакет вместо памперса.

Вот так ребенок мучается, все красное и преет, — рассказала мать мальчика нашим военным.

И таких детей в Украине сейчас очень много. С подобной проблемой сталкиваются и сами женщины. Потому что не редко в укрытии у них начинаются критические дни, а выйти за прокладками — опасно.

Поэтому мы с врачем акушером-гинекологом Алексеем Никулиным решили подготовить для наших читателей несколько советов, чем можно заменить подгузники и прокладки и поддерживать гигиену, если вам приходится долго сидеть в укрытии.

Как сделать прокладку

Первое, что рекомендуют эксперты, конечно, запастись средствами индивидуальной гигиены. Впрочем, что делать, если такой возможности нет?

Можно сделать прокладку своими руками, для этого понадобится полиэтиленовый пакет, который можно покрыть чистой ватой и бинтом — и вот это изделие готово.

Стандартная прокладка состоит из 3-х слоев:

слой соприкасается с кожей (бинт); слой впитывает и удерживает выделение (вата); слой защитный, водонепроницаемый (пакет).

Также бывают случаи, когда вышеперечисленного нет. Тогда пригодятся туалетная бумага или бумажные полотенца, влажные салфетки сложенные в несколько слоев помогут. Если и их нет, подойдет даже любая одежда.

Главное, чтобы кровь впитывалась хоть во что-то, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения здоровья женщины.

Как сделать подгузник

Подгузник можно изготовить по той же схеме:

Возьми бинт или марлю, если нет, чистую ткань, сложи в 3-4 слоя, и положи между ног малыша, как прокладку.

Составь пеленку в треугольник, если нет можно взять платок, или кусок ткани, положи на нее малыша и пеленай.

Важно, чтобы кожа малыша дышала, поэтому в случае с детьми полиэтиленовые пакеты лучше не использовать, это может привести к опрелости и дальнейшим кожным заболеваниям.

— И помните, интимная гигиена очень важна, поэтому лучше иметь воду под рукой, чтобы была возможность подмыться. И конечно же, по возможности, частое изменение ежедневных или изготовленных подручных способов по типу прокладок и подгузников, — рассказывает врач акушер-гинеколог Алексей Никулин.

Женское здоровье может страдать при постоянном стрессе, это может проявляться как сбой менструального цикла. Раньше мы рассказывали, что делать, если на фоне стресса проблемы с менструацией.