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Необходимого может не быть. Рассказываем, чем заменить женские прокладки и детские подгузники в условиях войны

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 29 апреля 2022, 11:00
Чим замінити прокладки та підгузки під час війни
Фото: Pexels

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