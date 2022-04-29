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Необхідного може не бути. Розповідаємо, чим замінити жіночі прокладки та дитячі памперси в умовах війни

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 29 Квітня 2022, 11:00
Чим замінити прокладки та підгузки під час війни
Фото: Pexels

Ексклюзиви
Необхідного може не бути. Розповідаємо, чим замінити жіночі прокладки та дитячі памперси в умовах війни
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Необхідного може не бути. Розповідаємо, чим замінити жіночі прокладки та дитячі памперси в умовах війни
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