Необхідного може не бути. Розповідаємо, чим замінити жіночі прокладки та дитячі памперси в умовах війни

Третій місяць героїчного спротиву українського народу проти російських загарбників. Люди вже збилися рахувати, який сьогодні день тижня чи дата. Але всі знають, що триває 65-й день війни.

На превеликий жаль, частина українського народу вимушена жити в нелюдських умовах, аби просто вижити. Жінки та діти тижнями сидять у сирих підвалах, не маючи змоги вийти на вулицю, через постійні обстріли.

Днями полк Азов опублікував кадри, що шокують, та показав, у яких умовах нині змушені жити люди у бункерах Азовсталі.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Шокувало, що на кадрах малюк був замотаний у сміттєвий пакет замість памперса.

Ось так дитина мучиться, все червоне та пріє, — розповіла мати хлопчика нашим військовим.

І таких дітей, в україні нині дуже багато. З подібною проблемою стикаються і самі жінки. Бо не рідко в укритті в них починаються критичні дні, а вийти за прокладками — небезпечно.

Тож ми з лікарем акушером-гінекологом Олексієм Нікуліним вирішили підготувати для наших читачів кілька порад, чим можна замінити підгузки та прокладки, та підтримувати гігієну, якщо вам доводиться тривалий час сидіти в укритті.

Як зробити прокладку

Перше, що рекомендують експерти, звісно запастися засобами індивідуальної гігієни. Втім що робити, якщо такої можливості немає?

Можна зробити прокладку своїми руками, для цього знадобиться поліетиленовий пакет, який можна покрити чистими ватою та бинтом — і ось цей виріб готовий.

Стандартна прокладка складається з 3-х шарів:

шар стикається зі шкірою (бинт); шар вбирає й утримує виділення (вата); шар захисний, водонепроникний (пакет).

Також бувають випадки, коли вище перерахованого немає в наявності. Тоді згодяться туалетний папір або паперові рушники, вологі серветки складені в кілька шарів допоможуть. Якщо і їх немає, підійде навіть будь-який одяг.

Головне, щоб кров вбиралася хоч у щось, щоб запобігти подальшим ускладненням здоров’я жінки.

Як зробити підгузок

Підгузок можна виготовити по тій самій схемі:

Візьми бинт або марлю, якщо немає, чисту тканину, склади у 3-4 шари, і поклади між ніг малюка, як прокладку.

Склади пелюшку в трикутник, якщо немає можна взяти хустинку, або шматок тканини, поклади на неї малюка і сповивай.

Важливо, щоб шкіра малюка дихала, тому у випадку з дітьми поліетиленові пакети краще не використовувати, це може призвести до попрілостей, і подальших шкірних захворювань.

— І пам’ятай, інтимна гігієна дуже важлива, тому бажано мати воду під рукою, щоб була можливість підмитися. І звичайно ж, за можливості, часта зміна щоденних або виготовлених підручних способів за типом прокладок та підгузків, — розповідає лікар акушер-гінеколог Олексій Нікулін.

Жіноче здоров’я може страждати під час постійного стресу, це може проявлятися як збій менструального циклу. Раніше ми розповідали, що робити, якщо на фоні стресу проблеми з менструацією.