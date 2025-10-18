Стиль жизни Здоровье и красота

Как анализ крови поможет выявить хроническую усталость — новая разработка ученых

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 октября 2025, 12:00 3 мин.
синдром хронической усталости
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь