Как анализ крови поможет выявить хроническую усталость — новая разработка ученых

Британские ученые из Университета Восточной Англии и Oxford Biodynamics объявили о создании первого анализа крови, который может диагностировать миалгический энцефаломиелит, известный как синдром хронической усталости (ME/CFS). Читай в материале информацию по поводу исследования и точно ли тест выявляет заболевание.

Синдром хронической усталости: детали исследования

Тест обнаруживает уникальный паттерн свёртывания ДНК у пациентов с этим заболеванием, что может стать прорывом в диагностике. Исследование опубликовано в The Guardian, и оно предлагает потенциал для простого и точного метода подтверждения диагноза, что поможет своевременно оказывать поддержку больным.

ME/CFS — это серьезное заболевание, характеризующееся крайней усталостью, не исчезающей после отдыха. Пока нет ни одного теста для его выявления, и диагноз ставят на основе симптомов, из-за чего многие пациенты годами остаются без диагноза или получают ошибочные выводы.

В исследовании ученые проанализировали образцы крови 47 пациентов с тяжелой формой ME/CFS и 61 здорового человека. Они изучали, как сворачивается ДНК, используя эпигенетические маркеры EpiSwitch — изменения, происходящие в течение жизни, в отличие от фиксированного генетического кода. Этот подход позволил выявить уникальный паттерн, характерный исключительно для больных ME/CFS.

Результаты теста поражают: чувствительность (вероятность положительного результата при наличии болезни) составляет 92%, а специфичность (вероятность отрицательного результата у здоровых) – 98%. Профессор Дмитрий Пшежецкий из медицинской школы UEA Norwich сказал, что это открытие может превратить диагностику и лечение этой сложной болезни, обеспечивая раннюю поддержку и эффективное управление.

Тест, определяющий хроническую усталость: предостережение

Эксперты считают, что тест может дать надежду миллионам больных, сократив время диагностики и улучшив управление симптомами. Доктор Чарльз Шеперд, медицинский советник Ассоциации ME, назвал результаты важным шагом вперед по поиску диагностического анализа крови.

Однако он отметил необходимость проверить, присутствует ли аномалия на ранних стадиях болезни, у пациентов с легкой или средней формами, и не встречается ли она в других хронических воспалительных или аутоиммунных заболеваниях, имитирующих симптомы ME/CFS.

Однако профессор Крис Понтинг из Эдинбургского университета назвал некоторые заявления исследователей преждевременными. Он подчеркнул, что тест нуждается в полной валидации в независимых, лучше спланированных исследованиях перед клиническим применением. Даже если его подтвердят, стоимость анализа может достигать около 1000 фунтов стерлингов, что делает его дорогим.

Исследователи признают определенные ограничения: тест нужно проверить на более широкой популяции, включая пациентов с разными стадиями болезни, и исключить ложные положительные результаты в других заболеваниях.

