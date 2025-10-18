Як аналіз крові допоможе виявити хронічну втому — нова розробка науковців

Британські вчені з Університету Східної Англії та компанії Oxford Biodynamics оголосили про створення першого аналізу крові, який може діагностувати міалгічний енцефаломієліт, відомий як синдром хронічної втоми (ME/CFS). Читай у матеріалі інформацію щодо дослідження та чи точно тест виявляє захворювання.

Синдром хронічної втоми: деталі дослідження

Тест виявляє унікальний патерн згортання ДНК у пацієнтів з цим захворюванням, що може стати проривом у діагностиці. Дослідження опубліковане в The Guardian, і воно пропонує потенціал для простого та точного методу підтвердження діагнозу, що допоможе вчасно надавати підтримку хворим.

ME/CFS — це серйозне захворювання, що характеризується крайньою втомою, яка не зникає після відпочинку. Наразі немає жодного тесту для його виявлення, і діагноз ставлять на основі симптомів, через що багато пацієнтів роками залишаються без діагнозу чи отримують помилкові висновки.

У дослідженні вчені проаналізували зразки крові від 47 пацієнтів з важкою формою ME/CFS та 61 здорової людини. Вони вивчали, як згортається ДНК, використовуючи епігенетичні маркери EpiSwitch — зміни, що відбуваються протягом життя, на відміну від фіксованого генетичного коду. Цей підхід дозволив виявити унікальний патерн, характерний виключно для хворих на ME/CFS.

Результати тесту вражають: чутливість (ймовірність позитивного результату при наявності хвороби) становить 92%, а специфічність (ймовірність негативного результату у здорових) — 98%. Професор Дмитро Пшежецький з медичної школи UEA Norwich сказав, що це відкриття може перетворити діагностику та лікування цієї складної хвороби, забезпечуючи ранню підтримку та ефективне управління.

Тест, що визначає хронічну втому: застереження

Експерти вважають, що тест може дати надію мільйонам хворих, скоротивши час на діагностику та покращивши управління симптомами. Доктор Чарльз Шеперд, медичний радник Асоціації ME, назвав результати важливим кроком вперед у пошуку діагностичного аналізу крові.

Однак він наголосив на необхідності перевірити, чи аномалія присутня на ранніх стадіях хвороби, у пацієнтів з легкою чи середньою формами, та чи не зустрічається вона в інших хронічних запальних чи аутоімунних захворюваннях, що імітують симптоми ME/CFS.

Однак професор Кріс Понтінг з Единбурзького університету назвав деякі заяви дослідників передчасними. Він підкреслив, що тест потребує повної валідації в незалежних, краще спланованих дослідженнях перед клінічним застосуванням. Навіть якщо його підтвердять, вартість аналізу може сягати близько 1000 фунтів стерлінгів, що робить його дорогим.

Дослідники визнають певні обмеження: тест потрібно перевірити на ширшій популяції, включаючи пацієнтів з різними стадіями хвороби, та виключити помилкові позитивні результати в інших захворюваннях.

