Сжигаешь до 1000 калорий! Что такое банджи фитнес и кому подойдут такие тренировки — подробно

Если тебе хочется заниматься спортом, но ты ищешь что-то необычное и активное — банджи фитнес отлично для этого подойдет. Ведь это кардиотренировка, как в невесомости. Мы подробно расскажем, что такое банджи фитнес, какие его преимущества и кому он подойдет.

Банджи фитнес: что это такое и кому подходит

Банджи, если переводить с английского, это нейлоновый трос. Поэтому тренировки проходят с помощью троса. На тебя надевают специальный крепежный пояс, который пристегнут к тросу.

Трос крепится на потолке. Такая конструкция позволяет снимать часть нагрузки, балансировать в воздухе и заниматься как в невесомости. Ты сможешь делать высокие прыжки, обороты, сальто, другие трюки, потому что будешь висеть на высоте 1-2 метра над полом.

Сейчас также смотрят

Банджи фитнес сочетает силовые тренировки с танцевальными элементами. Это позволяет развивать координацию, чувство ритма, пластичность и мышцы. Занятия чаще всего групповые — с тренером и под музыку.

Направление пришло к нам из тайских студий, стало популярным около 10 лет назад. Все из-за высокой эффективности. Во время банджи тренировок сжигается гораздо больше калорий (до 1000 калорий за тренировку), а из-за тросов нет угрозы для суставов.

Преимущества банджи фитнеса:

Активное сжигание калорий. Укрепление мышц. Улучшение гибкости и координации. Безопасен для колен и поясницы. Занятия в группах с тренером.

Банджи фитнес имеет несколько противопоказаний. Такой спорт не подойдет для беременных женщин, женщинам в течение полугода от родов, людям с глаукомой, сколиозом, грыжей, протрузией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, эпилепсией и весом более 100 кг.

Тренировки по банджи проходят в три этапа: разминки, основной части, заминки. На основных частях тренировок изучают активные танцевальные связки. Во время разминки разогревают мышцы, а во время заминки делают глубокую растяжку на ковриках.

К тренировке следует подготовиться. Тебе понадобятся удобные кроссовки, лучше всего беговые. Возьми с собой воду, полотенце, удобный костюм, в котором будет нежарко во время тренировки.

Раньше мы рассказывали, как очень быстро сесть на шпагат.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.