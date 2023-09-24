Долгожданные две полоски! Бесплатное лечение бесплодия по государственной программе: как воспользоваться

Бесплодие — сложный и чувствительный вопрос для миллионов пар во всем мире. Согласно данным ВОЗ, примерно каждая шестая семья сталкивается с проблемой бесплодия. И это не только статистика, а реальные судьбы, реальные эмоции, реальные вызовы.

В странах, имеющих высокий уровень дохода такой диагноз устанавливают у 17,8% населения. Что касается стран со средним и низким уровнями дохода — у них этот показатель составляет 16,5%.

Высокие показатели бесплодия в разных странах, независимо от их экономического статуса, свидетельствуют о глобальности проблемы. И хотя причины этого состояния могут быть разнообразными, от нарушений репродуктивной системы до гормональных расстройств, современные методы лечения и финансовая поддержка государства могут дать надежду и решение для многих пар.

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В Украине есть государственная программа, покрывающая стоимость лечения бесплодия у женщин с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Кто может принять участие в программе и как это сделать рассказали в национальном агентстве Медицинские закупки Украины для издания LIGA.Life.

Что такое вспомогательные репродуктивные технологии

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это метод, который используют для лечения бесплодия у мужчин и женщин. Их применяют на отдельных или всех этапах манипуляций с репродуктивными клетками.

В общем, в медицине выделяют четыре формы бесплодия:

эндокринное;

трубное;

маточное;

иммунное.

И в зависимости от типа бесплодия врач выбирает вариант лечения: медикаментозная коррекция нарушений, хирургическое вмешательство или ВРТ.

Государство компенсирует стоимость одной попытки искусственного оплодотворения с использованием ВРТ, а также стоимость необходимых медикаментов. Это возможно сделать благодаря реализации и внедрению государственной программы лечения бесплодия. Чтобы узнать больше об условиях программы, а также о показаниях и противопоказаниях к процедуре и перечень необходимых документов можно ознакомиться с приказом Минздрава №579.

Кто может принять участие в программе

Чтобы принять участие в государственной программе по лечению бесплодия, женщина должна быть в возрасте от 19 до 40 лет и иметь следующие показания:

полное отсутствие или непроходимость обеих маточных труб;

отсутствие матки, аномалии в ее структуре развития или сращения между отдельными участками слизистой оболочки (синехиями) в полости матки.

Где получить услуги ВРТ

На сегодня три медицинских учреждения в Украине бесплатно осуществляют первую попытку оплодотворения с помощью ВРТ. Женщины имеют возможность выбрать любой из этих центров:

Клиника репродуктивных технологий Украинского государственного института репродуктологии НУОЗ Украины имени Шупика в Киеве;

Прикарпатский центр репродукции человека МОЗ Украины в Ивано-Франковске;

Украинский медицинский центр акушерства, гинекологии и репродуктологии МЗ Украины в Харькове.

Как принять участие в программе по лечению бесплодия

Чтобы стать участником государственной программы, следует.

Обратиться с заявлением в местное медучреждение. Врачи присылают твою медицинскую документацию и результаты исследований в комиссию местного департамента/управления здравоохранения. После рассмотрения документов местной комиссией, твоя заявка направляется в комиссию Минздрава. Комиссия Министерства здравоохранения принимает решение и направляет в один из трех медицинских центров. Ты получаешь всю необходимую информацию и рекомендации для лечения от департамента/управления здравоохранения.

Точные сроки прохождения этой процедуры остаются неопределенными.

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