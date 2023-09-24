Долгожданные две полоски! Бесплатное лечение бесплодия по государственной программе: как воспользоваться

Бесплодие — сложный и чувствительный вопрос для миллионов пар во всем мире. Согласно данным ВОЗ, примерно каждая шестая семья сталкивается с проблемой бесплодия. И это не только статистика, а реальные судьбы, реальные эмоции, реальные вызовы.
В странах, имеющих высокий уровень дохода такой диагноз устанавливают у 17,8% населения. Что касается стран со средним и низким уровнями дохода — у них этот показатель составляет 16,5%.
Высокие показатели бесплодия в разных странах, независимо от их экономического статуса, свидетельствуют о глобальности проблемы. И хотя причины этого состояния могут быть разнообразными, от нарушений репродуктивной системы до гормональных расстройств, современные методы лечения и финансовая поддержка государства могут дать надежду и решение для многих пар.
В Украине есть государственная программа, покрывающая стоимость лечения бесплодия у женщин с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Кто может принять участие в программе и как это сделать рассказали в национальном агентстве Медицинские закупки Украины для издания LIGA.Life.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это метод, который используют для лечения бесплодия у мужчин и женщин. Их применяют на отдельных или всех этапах манипуляций с репродуктивными клетками.
В общем, в медицине выделяют четыре формы бесплодия:
И в зависимости от типа бесплодия врач выбирает вариант лечения: медикаментозная коррекция нарушений, хирургическое вмешательство или ВРТ.
И в зависимости от типа бесплодия врач выбирает вариант лечения: медикаментозная коррекция нарушений, хирургическое вмешательство или ВРТ.
Государство компенсирует стоимость одной попытки искусственного оплодотворения с использованием ВРТ, а также стоимость необходимых медикаментов. Это возможно сделать благодаря реализации и внедрению государственной программы лечения бесплодия. Чтобы узнать больше об условиях программы, а также о показаниях и противопоказаниях к процедуре и перечень необходимых документов можно ознакомиться с приказом Минздрава №579.
Чтобы принять участие в государственной программе по лечению бесплодия, женщина должна быть в возрасте от 19 до 40 лет и иметь следующие показания:
На сегодня три медицинских учреждения в Украине бесплатно осуществляют первую попытку оплодотворения с помощью ВРТ. Женщины имеют возможность выбрать любой из этих центров:
Чтобы стать участником государственной программы, следует.
Точные сроки прохождения этой процедуры остаются неопределенными.
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