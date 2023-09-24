Довгождані дві смужки! Безоплатне лікування безпліддя за державною програмою: як скористатися

Безпліддя — складне і чутливе питання для мільйонів пар у всьому світі. Згідно з даними ВООЗ, приблизно кожна шоста сім’я зіштовхується з проблемою безпліддя. І це не лише статистика, а реальні долі, реальні емоції, реальні виклики.
У країн, що мають високий рівень доходу, такий діагноз встановлюють у 17,8% населення. Щодо країн з середнім та низьким рівнями доходу — у них цей показник становить 16,5%.
Високі показники безплідності в різних країнах, незалежно від їхнього економічного статусу, свідчать про глобальність проблеми. І хоча причини цього стану можуть бути різноманітними, від порушень репродуктивної системи до гормональних розладів, сучасні методи лікування і фінансова підтримка держави можуть дати надію та рішення для багатьох пар.
В Україні є державна програма, що покриває вартість лікування безпліддя у жінок за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Хто може взяти участь у програмі та як саме це зробити розповіли в національній агенції Медичні закупівлі України для видання LIGA.Life.
Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) — це метод, який використовують для лікування безпліддя у чоловіків та жінок. Їх застосовують на окремих або усіх етапах маніпуляцій з репродуктивними клітинами.
Загалом, у медицині виокремлюють чотири форми безпліддя:
І залежно від типу безпліддя лікар обирає варіант лікування: медикаментозна корекція порушень, хірургічне втручання або ДРТ.
І залежно від типу безпліддя лікар обирає варіант лікування: медикаментозна корекція порушень, хірургічне втручання або ДРТ.
Держава компенсує вартість однієї спроби штучного запліднення з використанням ДРТ, а також вартість необхідних медикаментів. Це можливо зробити завдяки реалізації та впровадженню державної програми лікування безпліддя. Щоб дізнатися більше про умови програми, а також про показання і протипоказання до процедури та перелік необхідних документів можна ознайомитися з наказом МОЗ №579.
Щоб взяти участь у державній програмі з лікування безпліддя жінка має бути віком від 19 до 40 років та мати такі показання:
На сьогодні три медичні установи в Україні безкоштовно здійснюють перший спробу запліднення за допомогою ДРТ. Жінки мають можливість вибрати будь-який з цих центрів:
Щоб стати учасником державної програми, необхідно.
Точні терміни проходження цієї процедури залишаються невизначеними.
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