Довгождані дві смужки! Безоплатне лікування безпліддя за державною програмою: як скористатися

Безпліддя — складне і чутливе питання для мільйонів пар у всьому світі. Згідно з даними ВООЗ, приблизно кожна шоста сім’я зіштовхується з проблемою безпліддя. І це не лише статистика, а реальні долі, реальні емоції, реальні виклики.

У країн, що мають високий рівень доходу, такий діагноз встановлюють у 17,8% населення. Щодо країн з середнім та низьким рівнями доходу — у них цей показник становить 16,5%.

Високі показники безплідності в різних країнах, незалежно від їхнього економічного статусу, свідчать про глобальність проблеми. І хоча причини цього стану можуть бути різноманітними, від порушень репродуктивної системи до гормональних розладів, сучасні методи лікування і фінансова підтримка держави можуть дати надію та рішення для багатьох пар.

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В Україні є державна програма, що покриває вартість лікування безпліддя у жінок за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Хто може взяти участь у програмі та як саме це зробити розповіли в національній агенції Медичні закупівлі України для видання LIGA.Life.

Що таке допоміжні репродуктивні технології

Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) — це метод, який використовують для лікування безпліддя у чоловіків та жінок. Їх застосовують на окремих або усіх етапах маніпуляцій з репродуктивними клітинами.

Загалом, у медицині виокремлюють чотири форми безпліддя:

ендокринне;

трубне;

маткове;

імунне.

І залежно від типу безпліддя лікар обирає варіант лікування: медикаментозна корекція порушень, хірургічне втручання або ДРТ.

Держава компенсує вартість однієї спроби штучного запліднення з використанням ДРТ, а також вартість необхідних медикаментів. Це можливо зробити завдяки реалізації та впровадженню державної програми лікування безпліддя. Щоб дізнатися більше про умови програми, а також про показання і протипоказання до процедури та перелік необхідних документів можна ознайомитися з наказом МОЗ №579.

Хто може взяти участь у програмі

Щоб взяти участь у державній програмі з лікування безпліддя жінка має бути віком від 19 до 40 років та мати такі показання:

повна відсутність або непрохідність обох маткових труб;

відсутність матки, аномалії в її структурі розвитку чи зрощення між окремими ділянками слизової оболонки (синехіями) у порожнині матки.

Де отримати послуги ДРТ

На сьогодні три медичні установи в Україні безкоштовно здійснюють перший спробу запліднення за допомогою ДРТ. Жінки мають можливість вибрати будь-який з цих центрів:

Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології НУОЗ України імені Шупика у Києві;

Прикарпатський центр репродукції людини МОЗ України в Івано-Франківську;

Український медичний центр акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України у Харкові.

Як взяти участь у програмі з лікування безпліддя

Щоб стати учасником державної програми, необхідно.

Звернутися із заявою до місцевого медзакладу. Лікарі надсилають твою медичну документацію і результати досліджень до комісії місцевого департаменту/управління охорони здоров’я. Після розгляду документів місцевою комісією, твоя заявка направляється до комісії МОЗ. Комісія Міністерства охорони здоров’я ухвалює рішення та направляє до одного з трьох медичних центрів. Ти отримуєш усю необхідну інформацію та рекомендації для лікування від департаменту/управління охорони здоров’я.

Точні терміни проходження цієї процедури залишаються невизначеними.

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