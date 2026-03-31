Больничные с 1 апреля 2026: какие изменения претерпело законодательство и что следует знать каждому

С 1 апреля 2026 года в Украине вступают в силу масштабные изменения в сфере социального страхования, коренным образом изменяющие систему оформления и контроля листков нетрудоспособности.

Согласно Закону №4683-IX, главным ревизором больничных становится Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который получает расширенные полномочия не только по выплате средств, но и по проверке обоснованности каждого медицинского заключения.

Ключевой целью нововведений является минимизация фиктивных больничных и усиление финансовой дисциплины медицинских учреждений.

Больничные с 1 апреля 2026: что изменится для украинцев

Одной из важнейших инноваций является введение института уполномоченных врачей. Теперь территориальные органы ПФУ могут привлекать специально отобранных специалистов для оценки правильности установления диагноза и сроков нетрудоспособности.

Проверка будет проходить по экстерриториальному принципу: система через электронное здравоохранение будет автоматически назначать проверяющего из любого региона Украины.

Такой подход делает невозможным “ручное” вмешательство и коррупционные договоренности на местах, поскольку врач-контролер не будет иметь доступа к персональным данным пациента, а только к клинической картине случая.

Закон вводит жесткую финансовую ответственность за необоснованные медицинские заключения и больничные. Если ПФУ выявит нарушение, он вправе остановить выплаты или требовать от медицинского учреждения (или врача-ФЛП) полной компенсации уже выплаченных страховых сумм. У медицинских учреждений есть всего 10 дней на то, чтобы либо вернуть средства, либо оспорить требование.

Читать по теме Мобилизация с 1 апреля 2026 года: перечень изменений, о которых следует знать

Важно, что учреждения здравоохранения получили право регресса: после выплаты компенсации фонда они могут взыскать эти средства непосредственно с врача, допустившего ошибку или подлог.

Хотя Украина уверенно двигается к полному цифровому обращению, закон оставляет окно для бумажных документов. Их разрешено выдавать исключительно в виде исключения в случае технических сбоев в реестрах, не позволяющих сформировать электронный документ. Эта норма будет действовать в течение военного положения и три месяца после его завершения.

В то же время, ПФУ с 1 апреля получит право начислять пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки возврата неправомерно выплаченных сумм. Поскольку требование ПФУ о компенсации теперь имеет статус исполнительного документа, взыскание средств может производиться принудительно через исполнительную службу без дополнительных судебных решений.

Для работодателей новые правила означают уменьшение количества сомнительных больничных, но в то же время могут повлечь задержки в выплатах, если начнется процедура проверки или обжалования заключения.

Раньше мы писали, как новая система установления инвалидности изменила жизнь украинцев — читай подробности реформы в материале.

