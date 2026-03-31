Лікарняні з 1 квітня 2026: які зміни зазнало законодавство та що варто знати кожному

Від 1 квітня 2026 року в Україні набирають чинності масштабні зміни у сфері соціального страхування, які докорінно змінюють систему оформлення та контролю листків непрацездатності.

Згідно із Законом №4683-IX, головним ревізором лікарняних стає Пенсійний фонд України (ПФУ), який отримує розширені повноваження не лише щодо виплати коштів, а й щодо перевірки обґрунтованості кожного медичного висновку.

Ключовою метою нововведень є мінімізація фіктивних лікарняних та посилення фінансової дисципліни медичних закладів.



Однією з найважливіших інновацій є запровадження інституту уповноважених лікарів. Тепер територіальні органи ПФУ зможуть залучати спеціально відібраних фахівців для оцінки правильності встановлення діагнозу та термінів непрацездатності.

Перевірка відбуватиметься за екстериторіальним принципом: система через електронну охорону здоров’я автоматично призначатиме перевіряючого з будь-якого регіону України.

Такий підхід унеможливлює “ручне” втручання та корупційні домовленості на місцях, оскільки лікар-контролер не матиме доступу до персональних даних пацієнта, а лише до клінічної картини випадку.

Закон запроваджує жорстку фінансову відповідальність за необґрунтовані медичні висновки та лікарняні. Якщо ПФУ виявить порушення, він має право зупинити виплати або вимагати від медичного закладу (або лікаря-ФОП) повної компенсації вже виплачених страхових сум. У медичних установ є всього 10 днів на те, щоб або повернути кошти, або оскаржити вимогу.

Читати на тему Мобілізація з 1 квітня 2026: перелік змін, про які слід знати

Важливо, що заклади охорони здоров’я отримали право регресу: після сплати компенсації фонду вони можуть стягнути ці кошти безпосередньо з лікаря, який допустив помилку або фальсифікацію.

Хоча Україна впевнено рухається до повного цифрового обігу, закон залишає вікно для паперових документів. Їх дозволено видавати виключно як виняток у разі технічних збоїв у реєстрах, що не дозволяють сформувати електронний документ. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та три місяці після його завершення.

Водночас ПФУ з 1 квітня отримає право нараховувати пеню у розмірі 0,1% за кожен день прострочення повернення неправомірно виплачених сум. Оскільки вимога ПФУ про компенсацію тепер має статус виконавчого документа, стягнення коштів може відбуватися примусово через виконавчу службу без додаткових судових рішень.

Для роботодавців нові правила означають зменшення кількості сумнівних лікарняних, але водночас можуть спричинити затримки у виплатах, якщо розпочнеться процедура перевірки чи оскарження висновку.

Раніше ми писали, як нова система встановлення інвалідності змінила життя українців — читай в матеріалі подробиці реформи.

