Замість пів року — 19 днів: як нова система встановлення інвалідності змінила життя українців

Реформа системи встановлення інвалідності в Україні демонструє перші масштабні результати. Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування, які прийшли на зміну МСЕК, за 2025 рік опрацювали понад пів мільйона справ. У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що головною зміною стала не лише назва, а й швидкість та професійний склад комісій.

Кадрова трансформація: від чиновників до практикуючих лікарів

Одним із ключових етапів реформи стало кардинальне розширення штату та зміна підходу до відбору фахівців. Якщо раніше в Україні діяло лише 328 комісій МСЕК (1267 лікарів), то зараз працюють понад 1300 експертних команд, до складу яких входять близько 7000 спеціалістів.

Це практикуючі лікарі, які щодня бачать пацієнтів у стаціонарах чи поліклініках. Вони постійно вдосконалюються і можуть об’єктивно оцінити функціональні обмеження людини на основі сучасних медичних стандартів, — наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Статистика рішень: хто та чому звертався до ЕКОПФО

За минулий рік було розглянуто 554 тисячі справ. Аналіз даних показує наступну картину:

У 85% випадків пацієнтам було встановлено статус інвалідності (понад 202 тисячі осіб отримали його вперше);

Більшість звернень надійшло від чоловіків — 368 877 (66,5%), тоді як частка жінок склала 185 880 (33,5%);

Середній термін розгляду заявки скоротився до 19 днів . Для порівняння: у старій системі МСЕК очікування часто затягувалося на пів року.

Нова модель мінімізує бюрократичний тиск. Тепер пацієнт не прив’язаний до конкретного кабінету — він має право самостійно обирати заклад для проходження оцінювання в будь-якій точці України.

Крім того, оцінювання може проводитися у трьох форматах:

Очно (у закладі);

За місцем перебування (якщо пацієнт маломобільний);

Заочно (для оновлення ІПР або зміни причини інвалідності).

З чим найчастіше звертаються українці

Серед понад 638 тисяч зареєстрованих направлень домінували запити на продовження терміну інвалідності (293 тис.) та первинне встановлення статусу (288 тис.). Також значна частина звернень стосувалася призначення засобів реабілітації, встановлення ступеня втрати працездатності та потреби у сторонньому догляді.

Для запобігання корупційним ризикам та спірним ситуаціям, з 2026 року стає обов’язковою аудіофіксація процесу оцінювання. Також посилюється роль Центру оцінювання функціонального стану, який за минулий рік опрацював понад 31 тисячу складних справ, зокрема тих, що стосувалися оскарження рішень.

Опитування пацієнтів показало, що 45,4% респондентів уже відчули позитивні зрушення у новій системі порівняно з минулим досвідом.

Раніше ми детальніше розповідали про вдосконалення роботи МСЕК.

