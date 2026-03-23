Вместо полугода 19 дней: как новая система установления инвалидности изменила жизнь украинцев

Реформа системы установления инвалидности в Украине демонстрирует первые масштабные результаты. Экспертные команды по оценке повседневного функционирования, которые пришли на смену МСЭК, за 2025 год обработали более полумиллиона дел. В Министерстве здравоохранения отмечают, что главным изменением стало не только название, но и скорость, а также профессиональный состав комиссий.

Кадровая трансформация: от чиновников к практикующим врачам

Одним из ключевых этапов реформы стало кардинальное расширение штата и изменение подхода к отбору специалистов. Если раньше в Украине действовало всего 328 комиссий МСЭК (1267 врачей), то сейчас работают более 1300 экспертных команд, в состав которых входят около 7000 специалистов.

Это практикующие врачи, которые ежедневно видят пациентов в стационарах или поликлиниках. Они постоянно совершенствуются и могут объективно оценить функциональные ограничения человека на основе современных медицинских стандартов, — подчеркнул глава МОЗ Виктор Ляшко.

Статистика решений: кто и почему обращался в ЭКОПФО

За прошлый год было рассмотрено 554 тысячи дел. Анализ данных показывает следующую картину:

В 85% случаев пациентам был установлен статус инвалидности (более 202 тысяч человек получили его впервые);

Большинство обращений поступило от мужчин — 368 877 (66,5%), в то время как доля женщин составила 185 880 (33,5%);

Средний срок рассмотрения заявки сократился до 19 дней . Для сравнения: в старой системе МСЭК ожидание часто затягвалось на полгода.

Новая модель минимизирует бюрократическое давление. Теперь пациент не привязан к конкретному кабинету — он имеет право самостоятельно выбирать учреждение для прохождения оценки в любой точке Украины.

Кроме того, оценка может проводиться в трех форматах:

Очно (в учреждении);

По месту пребывания (если пациент маломобилен);

Заочн о (для обновления ИПР или изменения причины инвалидности).

С чем чаще всего обращаются украинцы

Среди более чем 638 тысяч зарегистрированных направлений доминировали запросы на продление срока инвалидности (293 тыс.) и первичное установление статуса (288 тыс.). Также значительная часть обращений касалась назначения средств реабилитации, установления степени утраты трудоспособности и потребности в постоянном постороннем уходе.

Для предотвращения коррупционных рисков и спорных ситуаций, с 2026 года становится обязательной аудиофиксация процесса оценки. Также усиливается роль Центра оценки функционального состояния, который за прошлый год обработал более 31 тысячи сложных дел, в том числе касающихся обжалования решений.

Опрос пациентов показал, что 45,4% респондентов уже почувствовали положительные сдвиги в новой системе по сравнению с предыдущим опытом.

