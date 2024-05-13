Будет как из рекламы! Как сделать волосы крепкими и красивыми — простые шаги для твоей шевелюры

Все еще любуешься роскошными волосами девушек из рекламы шампуней? Конечно же, это все тайны удачного студийного освещения и мастерство фотошоперов. Но ты всегда можешь почитать наши советы и хотя бы попробовать сделать свои волосы крепче, а значит — непременно красивее. Ведь здоровые и ухоженные волосы — это не только о красоте, а один из главных признаков того, что ты заботишься о себе.

Думаешь, что уход за волосами — это только шампунь, бальзам и иногда маска? А вот и нет! Это целый комплекс! Но не пугайся сразу, он не такой уж и сложный, чтобы иметь его в своем арсенале ухода.

Питайся правильно

Ты знаешь, что красота и здоровье волос начинаются не с салона, а с твоей тарелки?! Именно так. Все что ты ешь, в конце концов также отразится и на твоих локонах (не говорим уже о коже).

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Поэтому стоит включать в рацион продукты, которые значительно улучшают состояние волосяных фолликулов. А это:

железо;

цинк;

витамины A, C, D, E;

витамины группы B.

Здоровое питание помогает волосам оставаться крепкими и блестящими. Поэтому когда в следующий раз пойдешь за продуктами, не забудь о зелени, орехах, бобовых, цельнозерновых продуктах. И конечно же, база любого ухода — пей достаточное количество воды.

SPA-процедуры для волос, лечебные свойства биотина

Как это ни банально, но уход надо выбирать не по красоте баночки, а по надписям на обратной стороне. Всегда обращай внимание на состав, ведь от этого зависит здоровье твоих волос.

Например, средства из серии Biotin от The One идеально подходят для тех, кто стремится не только к чистоте, но и укреплению волос. Формула средств с биотином, джаборанди, кератином, женьшенем, пантенолом, витаминами A и B5, касторовым маслом — настоящий коктейль для здоровья волос.

Следует отдельно обратить внимание на Джаборанди (Pilocarpus microphyllus). Особенно, если твои волосы все время выпадают и плохо растут. Это растение из Южной Америки (Бразилия), известное своими лечебными свойствами. В частности может улучшать циркуляцию крови в коже головы, способствуя здоровому росту волос, а также может стимулировать волосяные фолликулы и способствовать росту волос.

Поэтому все эти ингредиенты вместе помогают укрепить волосы, предотвратить их существенное выпадение и придать естественный блеск и объем.

Шампунь/бальзам/маска

Если ты также, как и мы, любишь устроить персональный ад в ванной и хорошо пропечься, то твои волосы такого точно не ожидают. Придется мыть голову отдельно. Горячая вода просто пересушивает скальп и сделает волосы ломкими.

Поэтому лучше использовать теплую воду для мытья и прохладную для последнего ополаскивания — тогда кутикула волоса закроется, что придаст волосам такой желанный блеск.

Не стоит выливать на голову полбутылочки шампуня. Небольшого количества (размером с грецкий орех) будет вполне достаточно.

Наноси шампунь сначала на ладони, а затем начиная с затылка массажными движениями распределяй по всей коже головы. Можно использовать популярные ныне массажные щеточки. Массаж улучшает кровообращение, что стимулирует рост волос и помогает лучшему усвоению питательных веществ.

Мыть волосы советуют дважды. Три — много, один — недостаточно, потому что так не успеют отшелушиться все отмершие клетки и грязь.

Если же у тебя слишком ломкие волосы, которые еще и постоянно выпадают, то необходимо обращать внимание на более активные средства. Например, лечебный Biotin шампунь, не содержащий сульфатов и полностью натуральный, укрепляет и стимулирует рост волос.

Теперь наступает очередь бальзама. Это наш главный защитник в борьбе за гладкие и послушные волосы. После мытья шампунем, который открывает кутикулы волоса для глубокого очищения, бальзам “запечатывает” эти кутикулы. Так будет обеспечена защита от внешних повреждений и удерживается влага внутри волос.

Использование бальзама после каждого мытья помогает сделать волосы более мягкими, менее спутанными и легкими для расчесывания.

Раз в неделю не забывай о питательной маске для волос. Маски обычно содержат больше питательных веществ и активных ингредиентов, чем обычные бальзамы, и предназначены для глубокого восстановления. Если имеешь проблемы с ростом волос, их выпадением, то здесь не обойтись без лечебной маски.

Использование маски с биотином, кератином, пантенолом и другими укрепляющими компонентами хотя бы раз в неделю может помочь восстановить поврежденные волосы, укрепить их структуру, обеспечить блеск и здоровый вид. Маски глубоко проникают в структуру волос, обеспечивая длительное действие и видимое улучшение их состояния.

Защита от высоких температур

Использование фена, утюжка или плойки может сделать твой образ непревзойденным за считанные минуты, но цена за такую красоту может быть высока. Высокие температуры этих приборов высушивают волосы, делая их ломкими и тусклыми. Как же избежать этих неприятностей? Во-первых, не стоит использовать эту технику часто. Иногда давай своим волосам отдых от стайлинга, чтобы они могли восстанавливаться.

Перед тем, как устраивать тропический ураган феном или сделать головокружительные кудри, обязательно нанеси термозащитное средство. Это может быть специализированный спрей, сыворотка или масло, создающее своеобразный защитный барьер между волосами и высокой температурой. Выбирай продукты, содержащие натуральные масла и вытяжки, которые не только защищают, но и питают волосы во время укладки.

Правильное расчесывание: настоящая наука

Расчесывание начинается с правильного выбора расчески. Если волосы тонкие и склонны к повреждениям, выбирай расческу с широкими зубчиками или деревянную щетку, которая мягко массирует кожу головы и не тянет волосы. Для густых и вьющихся волос подойдет щетка с натуральной щетиной, которая обеспечивает естественный блеск.

Техника расчесывания имеет большое значение. Начинай расчесывать с кончиков, постепенно продвигаясь выше к корням. Так ты не будешь сильно тянуть и повреждать волосы, особенно когда они мокрые и наиболее уязвимые. Всегда используй мягкие, плавные движения, чтобы не вырывать волосы и не создавать ненужного стресса для кожи головы.

Обрезка кончиков

Регулярное обрезание кончиков — это больше, чем просто косметическая процедура, это еще одна необходимость для поддержания здоровья волос. Кончики волос наиболее подвержены повреждениям, а расщепленные концы могут портить не только внешний вид, но и общее состояние волос.

Идеальная частота обрезания кончиков зависит от типа волос и скорости их роста, но общепринятая норма — это каждые 3-4 месяца. Если ты красишь волосы или часто используешь термоинструменты, возможно, тебе придется обрезать кончики чаще, чтобы сохранить волосы в оптимальном состоянии.

Уход за волосами во время путешествий

Когда приближается время отпусков, не лишним будет напомнить, что надо стараться придерживаться своей уже привычной рутины красоты. Старайся базово есть тот же набор продуктов, не злоупотреблять стайлинговыми средствами — пусть твоя прическа также получит небольшой отпуск.

И, конечно же, не забудь дома свои уходовые средства. Производители сейчас беспокоятся о клиентах и все большее распространение получают специальные Travel-наборы. Таким образом ты точно будешь знать, что твои волосы всегда будут оставаться в отличном состоянии, даже когда ты далеко от дома.

Поэтому здоровые волосы это вовсе не волшебная сказка, а результат твоей ежедневной заботы и внимания. Используй качественные продукты, не ленись делать маски и помни о правильном питании.

А ты знаешь, что сейчас в моде окрашивание волос в стиле money piecе? Рассказываем что же это такое.

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