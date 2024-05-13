Буде як з реклами! Як зробити волосся міцним та гарним — прості кроки для твоєї шевелюри

Все ще милуєшся розкішним волоссям дівчат з реклами шампунів? Звісно ж, це все таємниці вдалого студійного освітлення й майстерність фотошоперів. Але ти завжди можеш почитати наші поради й хоча б спробувати зробити своє волосся міцнішим, а значить — неодмінно гарнішим. Адже здорове та доглянуте волосся — це не лише про красу, а одна з головних ознак того, що ти дбаєш про себе.

Думаєш, що догляд за волоссям — це лише шампунь, бальзам та іноді маска? А от і ні! Це цілий комплекс! Але не лякайся одразу, він не такий вже й складний, щоб мати його у своєму арсеналі догляду.

Харчуйся правильно

Ти знаєш, що краса і здоров’я волосся починаються не з салону, а з твоєї тарілки?! Саме так. Все що ти їси, врешті також відобразиться і на твоїх локонах (не кажемо вже про шкіру).

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Тож варто включати до раціону продукти, які значно покращують стан волосяних фолікулів. А це:

залізо;

цинк;

вітаміни A, C, D, E;

вітаміни групи B.

Здорове харчування допомагає волоссю залишатися міцним і блискучим. Тож коли наступного разу підеш за продуктами, не забудь про зелень, горіхи, бобові, цільнозернові продукти. І звісно ж, база будь-якого догляду — пий достатню кількість води.

SPA-процедури для волосся, лікувальні властивості біотину

Як це не банально, але догляд треба обирати не за красою баночки, а за написами на зворотному боці. Завжди звертай увагу на склад, адже від цього залежить здоров’я твого волосся.

Наприклад, засоби з серії Biotin від The One ідеально підходять для тих, хто прагне не лише чистоти, але й зміцнення волосся. Формула засобів з біотином, джаборанді, кератином, женьшенем, пантенолом, вітамінами A та B5, касторовою олією — справжній коктейль для здоров’я волосся.

Слід окремо звернути увагу на Джаборанді (Pilocarpus microphyllus). Особливо, якщо твоє волосся весь час випадає і погано росте. Ця рослина з Південної Америки (Бразилія), відома своїми лікувальними властивостями. Зокрема може покращувати циркуляцію крові в шкірі голови, сприяючи здоровому росту волосся, а також може стимулювати волосяні фолікули та сприяти росту волосся.

Тож всі ці інгредієнти разом допомагають зміцнити волосся, запобігти його суттєвому випадінню та надати природний блиск і об’єм.

Шампунь/бальзам/маска

Якщо ти також, як і ми, полюбляєш влаштувати персональне пекло в ванній і добре пропектися, то твоє волосся такого точно не очікує. Доведеться мити голову окремо. Гаряча вода просто пересушує скальп та зробить волосся ламким.

Тому краще використовувати теплу воду для миття та прохолодну для останнього ополіскування — тоді кутикула волосини закриється, що додасть волоссю такого бажаного блиску.

Не варто виливати на голову пів пляшечки шампуню. Невеликої кількості (розміром з волоський горіх) буде цілком достатньо.

Нанось шампунь спочатку на долоні, а потім починаючи з потилиці масажними рухами розподіляй по всій шкірі голови. Можна використовувати популярні нині масажні щіточки. Масаж покращує кровообіг, що стимулює ріст волосся та допомагає кращому засвоєнню поживних речовин.

Мити волосся радять двічі. Три — забагато, один — буде мало, бо так не встигнуть відлущитись всі відмерлі клітини й бруд.

Якщо ж у тебе надто ламке волосся, яке ще й постійно випадає, то необхідно звертати увагу на більш активні засоби. Наприклад, лікувальний Biotin шампунь, що не містить сульфатів та є повністю натуральним, зміцнює та стимулює ріст волосся.

Тепер настає черга бальзаму. Це наш головний захисник в боротьбі за гладке та слухняне волосся. Після миття шампунем, який відкриває кутикули волосини для глибокого очищення, бальзам “запечатує” ці кутикули. Так буде забезпечено захист від зовнішніх пошкоджень та утримується волога всередині волосся.

Використання бальзаму після кожного миття допомагає зробити волосся м’якшим, менш сплутаним і легшим для розчісування.

Раз на тиждень не забувай про живильну маску для волосся. Маски зазвичай містять більше поживних речовин і активних інгредієнтів, ніж звичайні бальзами, і призначені для глибокого відновлення. Якщо маєш проблеми з ростом волосся, його випадінням, то тут не обійтися без лікувальної маски.

Використання маски з біотином, кератином, пантенолом та іншими зміцнюючими компонентами хоча б раз на тиждень може допомогти відновити пошкоджене волосся, зміцнити його структуру, забезпечити блиск і здоровий вигляд. Маски глибоко проникають в структуру волосся, забезпечуючи тривалу дію та видиме поліпшення їх стану.

Захист від високих температур

Використання фена, праски чи плойки може зробити твій образ неперевершеним за лічені хвилини, але ціна за таку красу може бути висока. Високі температури цих приладів висушують волосся, роблячи його ламким та тьмяним. Як же уникнути цих неприємностей? По-перше, не варто використовувати цю техніку. Давай своєму волоссю відпочинок від стайлінгу, щоб воно могло відновитися.

Перед тим, як влаштовувати тропічний буревій феном чи зробити запаморочливі кучері, обов’язково нанеси термозахисний засіб. Це може бути спеціалізований спрей, сироватка або масло, що створює своєрідний захисний бар’єр між волоссям і високою температурою. Вибирай продукти, що містять натуральні олії та витяжки, які не тільки захищають, але й живлять волосся під час укладання.

Правильне розчісування: справжня наука

Розчісування починається з правильного вибору гребінця. Якщо волосся тонке та схильне до пошкоджень, вибирай гребінець з широкими зубчиками або дерев’яну щітку, яка м’яко масажує шкіру голови й не тягне волосся. Для густого та кучерявого волосся підійде щітка з натуральною щетиною, яка забезпечує природний блиск.

Техніка розчісування має велике значення. Починай розчісувати з кінчиків, поступово просуваючись вище до коренів. Так ти не будеш сильно тягнути та пошкоджувати волосся, особливо коли воно мокре і найбільш вразливе. Завжди використовуй м’які, плавні рухи, аби не виривати волосся і не створювати непотрібного стресу для шкіри голови.

Обрізання кінчиків

Регулярне обрізання кінчиків — це більше, ніж просто косметична процедура, це ще одна необхідність для підтримки здоров’я волосся. Кінчики волосся найбільш схильні до пошкоджень, а розщеплені кінці можуть псувати не тільки зовнішній вигляд, але й загальний стан волосся.

Ідеальна частота обрізання кінчиків залежить від типу волосся та швидкості його росту, але загальноприйнята норма — це кожні 3-4 місяці. Якщо ти фарбуєш волосся або часто використовуєш термоінструменти, можливо, тобі доведеться обрізати кінчики частіше, щоб зберегти волосся в оптимальному стані.

Догляд за волоссям під час подорожей

Коли наближається час відпусток, не зайвим буде нагадати, що треба намагатись дотримуватись своєї вже звичної рутини краси. Намагайся базово вживати той самий набір продуктів, не зловживати стайлинговими засобами — хай твоя зачіска також матиме невеличку відпустку.

І, звісно ж, не забудь вдома свої доглядові засобі. Виробники нині турбуються про клієнтів і все більшого розповсюдження набувають спеціальні Travel-набори. Таким чином ти точно знатимеш, що твоє волосся завжди залишатиметься у відмінному стані, навіть коли ти далеко від дому.

Тож здорове волосся це зовсім не чарівна казка, а результатом твоєї щоденної турботи й уваги. Використовуй якісні продукти, не лінуйся робити маски та пам’ятай про правильне харчування.

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