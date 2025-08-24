Будет ли виден шов? И другие вопросы хирургу о блефаропластике

Говорят, что именно глаза выдают истинный возраст человека. Они способны сиять и очаровывать, но именно здесь появляются следы усталости, мешки и морщины.

Блефаропластика — операция, во время которой хирург удаляет излишки кожи, жира или делает подтяжку мышц, это помогает вернуть открытость и свежесть взгляда.

Вікна-новини собрали самые распространенные вопросы о коррекции век и обратились за ответами к пластическому хирургу Александру Бебиху.

Блефаропластика или коррекция век — подробно

Какие существуют методики блефаропластики?

— Есть несколько методик. Хирург выбирает нужную, в зависимости от анатомии пациента и проблемы, с которой он пришел на консультацию. Например, если есть избыток кожи и нависание — поможет верхняя блефаропластика.

Если нужно убрать мешки под глазами — нижняя с подтяжкой кожи и нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика. Кстати, последняя прекрасно подходит молодым пациентам, у которых нет лишней кожи, но есть мешки под глазами.

Есть ли риски при проведении операции?

— Блефаропластика считается достаточно безопасной операцией. Конечно, в случае, если ее проводит опытный хирург.

Риски действительно существуют — это инфекции, кровотечения, чрезмерное удаление тканей, которое может привести к нарушению смыкания век.

Также у пациента может возникнуть реакция на медицинский препарат, который используется для анестезии.

На консультациях меня иногда спрашивают, не ухудшится ли после операции зрение. Хочу успокоить:

операция проводится только на коже, подкожных жировых тканях и мышцах век, а не на глазах. Поэтому риск отсутствует.

Наоборот, когда мы убираем нависающее веко, которое закрывало поле зрения, пациенты начинают видеть лучше. Определенный риск возможен разве что при трансконъюнктивальной блефаропластике. Дело в том, что во время операции делается разрез слизистой оболочки глаза, чтобы удалить жировые грыжи.

Еще несколько моментов: после блефаропластики может наблюдаться сухость глаз и повышенная чувствительность к свету. Эти дискомфортные ощущения исчезнут через несколько недель.

Какая анестезия используется: местная или общая?

— Применяются оба варианта, которые зависят от объема работы и пожеланий пациента. Местная анестезия необходима при небольших коррекциях. Если мы делаем коррекцию только верхнего или нижнего века, пациент может оставаться в сознании.

Такая операция занимает 30-45 минут и не очень стрессова для организма.

При комплексном вмешательстве — лучше применить общую анестезию. Пациент комфортно проспит около часа. Вообще, оптимальный вариант пациент может выбрать, посоветовавшись с пластическим хирургом и анестезиологом.

Будет ли виден шов после операции?

— Во время блефаропластики разрезы делаются в анатомических складках век или внутри нижнего века, где швы практически не видны. При верхней блефаропластике хирург делает шов в естественной складке века.

Через несколько месяцев он станет настолько незаметным, что вы его не сможете разглядеть даже вблизи.

Если же применяем трансконъюктивальную методику — внешних швов нет совсем, ведь они находятся внутри века.

Нужно добавить, что в 5% случаев могут появиться рубцы. Это если у пациента есть склонность к образованию келоидных рубцов, или во время реабилитации человек травмировал место операции.

Из собственной практики скажу, что у 90% пациентов после блефаропластики шрамы исчезают в течение 6–12 месяцев. В 10% случаев мы делаем дополнительные процедуры, чтобы следы от операции стали незаметными.

Сколько лет держится эффект от блефаропластики?

— В среднем положительный эффект сохраняется 7-12 лет. На это влияет много факторов: генетика, тип кожи, образ жизни человека. Имеет значение и возраст, в котором была проведена операция.

Если сделать блефаропластику в 35-45 лет, результат гарантированно продержится дольше, потому что кожа пациента более эластична, процессы старения не так сильно выражены.

Когда мы делаем операцию пациенту за 50 — эффект не такой длительный, потому что в этом возрасте естественные изменения тканей ускоряются.

Добавлю немного статистики: независимо от возраста 70% пациентов остаются довольны блефаропластикой даже через 10 лет после операции.

Нужны ли повторные операции?

— Как правило, блефаропластику делают один раз, поддерживая результат инъекциями или аппаратными процедурами.

Повторная операция может понадобиться разве что через 10-15 лет, если пациент хочет обновить результат или у него возникнут новые проблемы.

Не секрет, что в 50-60 лет кожа теряет эластичность, поэтому могут появиться новые грыжи или мешки под глазами, верхнее веко может снова начать провисать.

Но в некоторых случаях повторная операция может понадобиться сразу после первой блефаропластики. Таких случаев немного. Например, хирург может удалить не весь избыток кожи, поэтому сделает еще одну операцию.

Коррекции могут потребоваться при асимметрии век, рубцах, которые нужно убрать. Через 10 лет после первой операции повторную пластику век делает примерно 15% пациентов.

Сколько стоит блефаропластика в Украине?

— Цена зависит от многих факторов. Прежде всего от уровня клиники и мастерства пластического хирурга. Также на цену повлияет — какая именно операция вам нужна. В некоторых клиниках могут предлагаться дополнительные услуги. Например, лазерная терапия для ускорения заживления.

