Чи буде видно шов? Та інші питання до хірурга про блефаропластику

Кажуть, що саме очі видають справжній вік людини. Вони здатні сяяти й зачаровувати, але й саме тут з’являються сліди втоми, мішки та зморшки.

Блефаропластика — операція, під час якої хірург видаляє надлишок шкіри, жиру або робить підтяжку мʼязів, це допомагає повернути відкритість і свіжість погляду.

Вікна-новини зібрали найпоширеніші запитання про корекцію повік і звернулися по відповіді до пластичного хірурга Олександра Бебиха.

Блефаропластика або корекція повік — детально

Які існують методики блефаропластики?

— Є кілька методик. Хірург обирає потрібну, залежно від анатомії пацієнта та проблеми, з якою він прийшов на консультацію. Наприклад, якщо є надлишок шкіри та нависання — допоможе верхня блефаропластика.

Якщо потрібно прибрати мішки під очима — нижня з підтяжкою шкіри та нижня транскон’юнктивальна блефаропластика. До речі, остання чудово підходить молодим пацієнтам, у яких немає зайвої шкіри, але є мішки під очима.

Чи є ризики під час проведення операції?

— Блефаропластика вважається досить безпечною операцією. Звісно у випадку, якщо її проводить досвідчений хірург.

Ризики дійсно існують — це інфекції, кровотечі, надмірне видалення тканин, яке може призвести до порушення змикання повік.

Також у пацієнта може виникнути реакція на медичний препарат, який використовується для анестезії.

На консультаціях мене іноді запитують, чи не погіршиться після операції зір. Хочу заспокоїти:

операція проводиться лише на шкірі, підшкірних жирових тканинах та м’язах повік, а не на очах. Тому ризик відсутній.

Навпаки, коли ми прибираємо повіку, що нависає, яка закривала поле зору, пацієнти починають бачити краще. Певний ризик можливий хіба що при транскон’юнктивальній блефаропластиці. Річ у тім, що під час операції робиться розріз слизової оболонки ока, щоб видалити жирові грижі.

Ще кілька моментів: після блефаропластики може спостерігатись сухість очей та підвищена чутливість до світла. Ці дискомфортні відчуття зникнуть за кілька тижнів.

Яка анестезія використовується: місцева чи загальна?

— Застосовуються обидва варіанти, які залежать від обсягу роботи та побажань пацієнта. Місцева анестезія потрібна при невеликих корекціях. Якщо ми робимо корекцію лише верхньої чи нижньої повіки, пацієнт може залишатись у свідомості.

Така операція займає 30-45 хвилин і не дуже стресова для організму.

При комплексному втручанні — краще застосувати загальну анестезію. Пацієнт комфортно проспить біля години. Взагалі, оптимальний варіант пацієнт може обрати порадившись з пластичним хірургом та анестезіологом.

Чи буде видно шов після операції?

— Під час блефаропластики розрізи робляться в анатомічних складках повік або всередині нижньої повіки, де шви практично не видно. При верхній блефаропластиці хірург робить шов у природній складці повіки.

За кілька місяців він стане настільки непомітним, що ви його не зможете розгледіти навіть зблизька.

Якщо ж застосовуємо транскон’юнктивальну методику — зовнішніх швів немає зовсім, адже вони знаходяться всередині повіки.

Потрібно додати, що у 5% випадків можуть з’явитися рубці. Це якщо у пацієнта є схильність до утворення келоїдних рубців, або під час реабілітації людина травмувала місце операції.

З власної практики скажу, що у 90% пацієнтів після блефаропластики шрами зникають протягом 6–12 місяців. В 10% випадків ми робимо додаткові процедури, щоб сліди від операції стали непомітними.

Скільки років тримається ефект від блефаропластики?

— В середньому позитивний ефект зберігається 7-12 років. На це впливає багато факторів: генетика, тип шкіри, спосіб життя людини. Має значення і вік, у якому була проведена операція.

Якщо зробити блефаропластику у 35-45 років, результат гарантовано протримається довше, бо шкіра пацієнта більш еластична, процеси старіння не так сильно виражені.

Коли ми робимо операцію пацієнту за 50 — ефект не такий тривалий, бо у цьому віці природні зміни тканин пришвидшуються.

Додам трохи статистики: незалежно від віку 70% пацієнтів залишаються задоволеними блефаропластикою навіть через 10 років після операції.

Чи потрібні повторні операції?

— Як правило, блефаропластику роблять один раз, підтримуючи результат ін’єкціями чи апаратними процедурами.

Повторна операція може знадобитись хіба що за 10-15 років, якщо пацієнт хоче оновити результат або у нього виникнуть нові проблеми.

Не секрет, що в 50-60 років шкіра втрачає еластичність, тому можуть з’явитися нові грижі або мішки під очима, верхня повіка може знову почати провисати.

Але в деяких випадках повторна операція може знадобитись одразу після першої блефаропластики. Цих випадків небагато. Наприклад, хірург може видалити не весь надлишок шкіри, тому зробить ще одну операцію.

Корекції можуть потребувати асиметрія повік, рубці, які треба прибрати. Через 10 років після першої операції повторну пластику повік робить приблизно 15% пацієнтів.

Скільки коштує блефаропластика в Україні?

— Ціна залежить від багатьох факторів. Насамперед від рівня клініки та майстерності пластичного хірурга. Також на ціну вплине — якої саме операції ви потребуєте. В деяких клініках можуть пропонуватися додаткові послуги. Наприклад, лазерна терапія для прискорення загоєння.

