Японский зеленый чай матча — напиток здорового долголетия

Если раньше ты не слышал(а) о чае матча, то сейчас самое время. Этот удивительно полезный напиток бодрит лучше кофе, но действует очень мягко и имеет большую целебную силу. Антиоксидантные свойства сделали матчу рекордсменом по витаминам и полезности среди чаев. Так чем именно полезен чай матча — узнай в нашем материале.
Чай матча — это японский порошковый чай, он невероятно богат антиоксидантами, которые появляются в чайных листьях в результате довольно необычного метода выращивания. По традиции во время роста чайные кусты покрывают бамбуковыми ковриками, которые затеняют листья от чрезмерного прямого солнечного света.
Из-за этого затемнения растения производят значительно большее количество аминокислот и биоактивных соединений, включая хлорофилл и теанин, которые делают напиток очень полезным, и в качестве бонуса придают ему уникальный не горький вкус и яркий цвет.
Матча считается наиболее ароматным и богатым антиоксидантами зеленым чаем.
Матча считается наиболее ароматным и богатым антиоксидантами зеленым чаем.
Главной особенностью чая матча является его антиоксидантные свойства: соединений, оказывающих в нашем организме защитный эффект, в этом чае в разы больше, чем в других напитках. Согласно исследованиям ученых, опубликованным на портале National Library of Medicine, чай матча содержит:
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Итак, благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам, чай матча очень полезен для многих систем нашего организма:
Чай матча в отличие от обычного зеленого чая, является порошковым. Для его заваривания существуют специальные столовые приборы — так принято в японской традиции. Но его можно заварить и более “демократическим” способом:
Соотношение порошка матча и воды ты можешь регулировать сам (-а) для получения желаемой крепости.
Соотношение порошка матча и воды ты можешь регулировать сам (-а) для получения желаемой крепости.
С порошком матча можно экспериментировать: сделать латте-напиток с молоком или мороженое, и даже испечь полезные блинчики со шпинатом. Будет вкусно!
Медики не советуют пить матча беременным женщинам и мамам, которые кормят грудью, поскольку чай увеличивает риск развития железодефицитной анемии.
Чай дарит долговременную бодрость, поэтому его не рекомендуют употреблять после шести часов вечера, ведь засыпать будет трудно.
Чай дарит долговременную бодрость, поэтому его не рекомендуют употреблять после шести часов вечера, ведь засыпать будет трудно.
Матча богат кофеином, так что не нужно чрезмерно увлекаться им, чтобы излишне не возбудить организм.
Раньше мы рассказывали, в чем польза чая каркаде, а кому его не рекомендовано пить.
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