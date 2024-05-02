Японський зелений чай матча — напій для здорового довголіття

Якщо раніше ти не чув (-ла) про чай матчу, то саме час. Цей дивовижний корисний напій бадьорить краще за каву, але діє дуже м’яко та має велику цілющу силу. Антиоксидантні властивості зробили матчу рекордсменом вітамінності та корисності серед чаїв. Тож чим саме корисний чай матча — у нашому матеріалі.

Незвичний спосіб вирощування матча

Чай матча — це японський порошковий чай, особливо багатий на антиоксиданти, які з’являються у чайному листі в результаті доволі незвичайного методу вирощування. За традицією, переважну частину періоду росту чайні кущі вкривають бамбуковими килимками, які затіняють листя від надмірного прямого сонячного світла.

Завдяки цьому затемненню рослини виробляють значно більшу кількість амінокислот і біоактивних сполук, включно з хлорофілом і теаніном, які роблять напій дуже корисним, і як бонус — надають йому унікального негіркого смаку та яскравого кольору.

Зараз також дивляться

Матча вважається найбільш ароматним та найбагатшим на антиоксиданти зеленим чаєм.

Чай матча: чим корисний

Найголовнішою особливістю чаю матча є його антиоксидантні властивості: сполук, які створюють в нашому організмі захисний ефект, в матчі є в рази більше, ніж в інших напоях. За дослідженнями вчених, опублікованими на порталі National Library of Medicine, чай матча містить:

поліфеноли: надзвичайно потужні антиоксиданти, які є сильнішими за вітаміни С і Е, каротин і токоферол;

кофеїн: потужний антиоксидант, який має протизапальну дію;

фенольні кислоти: пригнічують ріст ракових клітин і запобігають метастазам, а також регулюють метаболізм ліпідів і вуглеводів;

рутин: сильний антиоксидант, разом з аскорбіновою кислотою захищає серцево-судинну систему, зміцнюючи кровоносні судини, має протидіабетичні та протизапальні властивості;

вітамін С: іще один сильний антиоксидант, зміцнює імунний захист організму;

теанін разом з кофеїном: підвищують концентрацію, пильність та додатково зменшують стрес.

Отже, завдяки своїм потужним антиоксидантним властивостям, чай матча дуже корисний для багатьох систем нашого організму:

захищає серце та судини;

прискорює роботу мозку;

чинить протиракову дію;

знімає стрес;

допомагає схуднути;

є профілактикою діабету.

Як правильно приготувати й пити корисний чай матча

Чай матча, на відміну від звичайного зеленого чаю, є порошковим. Загалом для його заварювання існують спеціальне столове наряддя — так заведено в японській традиції. Але можна заварити матчу й у більш “демократичний” спосіб:

просій 1-2 чайні ложки (2-4 грами) порошку матча в чашку;

додай 60 мл гарячої води та перемішай.

Співвідношення порошку матча та води ти можеш регулювати сам (-а) — для отримання бажаної міцності.

З порошком матча можна експериментувати: зробити лате-напій з молоком або морозиво, навіть спекти корисні млинці зі шпинатом. Смакує добре!

Кому не можна пити матча

Медики не радять вживати чай матча вагітним жінкам і мамам, які годують груддю, оскільки чай збільшує ризик розвитку залізодефіцитної анемії.

Чай дарує довготривалу бадьорість, тому його не рекомендують вживати після шостої години вечора, адже засинати буде важко.

Матча багатий на кофеїн, тож не потрібно надмірно захоплюватися ним, аби не передозувати.

Раніше ми розповідали, в чому користь чаю каркаде, а кому його не рекомендовано пити.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.