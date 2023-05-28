Чем смыть автозагар в домашних условиях: 10 простых способов

Чтобы летом выглядеть загорело и смугло, многие люди используют популярные средства для автозагара. Но иногда они могут сделать кожу не ухоженной, а покрыть пятнами и разводами по всему телу. Чем смыть автозагар в домашних условиях — читай в материале.

Чем можно смыть автозагар и какими они бывают

Автозагары за несколько часов делают из бледной кожи золотистую. Они делятся на два типа:

бронзаторы, которые смываются обычным гелем для душа;

автобронзаторы (не смываются даже при сильном трении).

Именно последний вид часто становится причиной паники, ведь избавиться от него совсем не просто. Однако несколько способов, все же, существует.

Чем смыть автозагар: 10 эффективных средств

Внимание: некоторые из этих средств не подходят для чувствительной кожи, а также если у тебя есть раздражение, раны, порезы, сыпь и т.д.

Скраб. Кроме него тебе еще нужно взять мочалку. Средство просто нанеси на кожу и очень тщательно ее обработай. Если ты не нашел (-ла) скраб в своей косметичке, возьми крупную морскую соль или кофейную гущу. Перекись водорода. С этим средством необходимо быть аккуратным (-ой). Для его применения просто смешай перекись с водой (на одну часть перекиси три части воды) и протри кожу этой смесью. Крем. Для этого метода лучше возьми самое жирное средство, которое у тебя есть. Нанеси его на участки с автозагаром и походи с ним несколько часов. После этого нужно искупаться в горячей ванной. Лимон. Его нужно разрезать на части и ими обработать нужные места. После этого прими душ со скрабом. Процедуру повтори несколько раз подряд. Сода. Соедини соду с лимоном или его соком и эту смесь нанеси на 5 минут. Пена для бритья. Для этого распарься в душе, нанеси на автозагар пену и слегка побрей кожу. Делай это предельно аккуратно. Зубная паста. Просто нанеси обычную белую зубную пасту и помассируй этот участок. Своим осветляющим эффектом паста быстро отбелит кожу. Достаточно нанести пасту на 10 минут, чтобы полностью удалить автозагар. Энзимная маска. Возьми тканевую энзимную маску. Она не только смоет автозагар, но и улучшит цвет кожи. Ацетон или спирт. Ацетон можно применять не только тогда, когда нужно смыть лак, но и эффективен при избавлении автозагара. Просто возьми ватный тампон, намочи его и вотри в необходимое место. Средства нужно брать немного, делать все нужно очень быстро, чтобы не испортить кожу. После этого обязательно увлажни кожу, ведь тело будет требовать гидратации после использования спирта или ацетона. Детское масло. Нужно намазать участок с автозагаром маслом и подержать его хотя бы 10 минут. Подержи 30 минут и смой водой с мылом.

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