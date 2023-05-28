Чем смыть автозагар в домашних условиях: 10 простых способов

Чтобы летом выглядеть загорело и смугло, многие люди используют популярные средства для автозагара. Но иногда они могут сделать кожу не ухоженной, а покрыть пятнами и разводами по всему телу. Чем смыть автозагар в домашних условиях — читай в материале.
Автозагары за несколько часов делают из бледной кожи золотистую. Они делятся на два типа:
Именно последний вид часто становится причиной паники, ведь избавиться от него совсем не просто. Однако несколько способов, все же, существует.
Внимание: некоторые из этих средств не подходят для чувствительной кожи, а также если у тебя есть раздражение, раны, порезы, сыпь и т.д.
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