Чим змити автозасмагу в домашніх умовах: 10 простих способів

Щоб влітку виглядати засмагло, багато людей використовують популярні засоби для автозасмаги. Але іноді вони можуть зробити шкіру не доглянутою, а вкрити плямами та розводами по всьому тілу. Чим змити автозасмагу в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Чим можна змити автозасмагу та яка вона буває

Автозасмага за кілька годин робить з блідої шкіри золотисту. Її поділяють на два типи:

бронзатори, що змиваються звичайним гелем для душу;

автобронзатори (не змиваються навіть за сильного тертя).

Саме останній засіб часто стає причиною паніки, адже позбутися його зовсім непросто. Однак кілька способів все ж таки існує.

Чим змити автозасмагу: 10 ефективних засобів

Застереження: деякі з цих засобів не підходять для чутливої шкіри, а також якщо у тебе є подразнення, рани, порізи, висипання тощо.

Скраб. Крім нього, тобі ще треба взяти мочалку. Засіб просто нанеси на шкіру і дуже ретельно оброби її. Якщо ти не знайшов (-ла) скраб у своїй косметичці, візьми велику морську сіль або кавову гущу. Перекис водню. З цим засобом необхідно бути обережним (-ою). Для його застосування просто змішай перекис з водою (на одну частину перекису три частини води) і протри шкіру цією сумішшю. Крем. Для цього методу краще візьми найжирніший засіб, який у тебе є. Нанеси його на ділянки з автозасмагою і походи з ним кілька годин. Після цього потрібно скупатися у гарячій ванні. Лимон. Його потрібно розрізати на частини та ними обробити потрібні місця. Після цього прийми душ зі скрабом. Процедуру повтори кілька разів поспіль. Сода. З’єднай соду з лимоном або його соком і цю суміш нанеси на 5 хвилин. Піна для гоління. Для цього розпарся в душі, нанеси на автозасмагу піну і злегка поголи шкіру. Роби це дуже акуратно. Зубна паста. Просто нанеси звичайну білу зубну пасту і помасажуй цю ділянку. Своїм освітлюючим ефектом паста швидко вибілить шкіру. Достатньо нанести пасту на 10 хвилин, щоб повністю видалити автозасмагу. Ензимна маска. Візьми тканинну ензимну маску. Вона не тільки змиє автозасмагу, а й покращить колір шкіри. Ацетон чи спирт. Ацетон можна застосовувати не тільки тоді, коли потрібно змити лак, але й ефективний при змитті автозасмаги. Просто візьми ватний тампон, намочи його і втирай в потрібне місце. Засобу потрібно брати небагато, робити все потрібно дуже швидко, щоб не зіпсувати шкіру. Після цього обов’язково зволож шкіру, адже тіло вимагатиме гідратації після використання спирту чи ацетону. Дитяча олія. Потрібно намазати ділянку з автозасмагою олією та потримати її хоча б 10 хвилин. Потримай 30 хвилин і змий водою з милом.

Раніше ми розповідали, як зробити маску для обличчя в домашніх умовах.

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