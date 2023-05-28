Чим змити автозасмагу в домашніх умовах: 10 простих способів

Щоб влітку виглядати засмагло, багато людей використовують популярні засоби для автозасмаги. Але іноді вони можуть зробити шкіру не доглянутою, а вкрити плямами та розводами по всьому тілу. Чим змити автозасмагу в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Автозасмага за кілька годин робить з блідої шкіри золотисту. Її поділяють на два типи:
Саме останній засіб часто стає причиною паніки, адже позбутися його зовсім непросто. Однак кілька способів все ж таки існує.
Застереження: деякі з цих засобів не підходять для чутливої шкіри, а також якщо у тебе є подразнення, рани, порізи, висипання тощо.
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