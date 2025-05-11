Помилка №1: що найбільше шкодить шкірі влітку

Наша шкіра незабаром опиниться під тривалим впливом спекотного та навіть агресивного сонця. В Україні стрімко змінюється клімат, тож літо стає спекотнішим, а це впливає і на стан шкіри.

Багато людей хочуть підготувати свою шкіру до цього досвіду та починають засмагати ще навесні. Вони вважають, що повільне поступове перебування на сонці може навчити шкіру не обгоряти.

Проте сертифікований дерматолог Холлі Макдональд попереджає, що це хибна думка. А у розмові з Real Simple вона пояснила, що саме не так з цим твердженням.

Чи потрібна нам базова весняна засмага, щоб захистити шкіру влітку

Ідея про те, що базова засмага захищає від сонячних опіків, — це небезпечний міф. Адже будь-яка засмага, навіть та, що виникає після обережного дня на пляжі, насправді є ознакою пошкодження ДНК шкіри.

— Коли шкіра темніє, вона виробляє більше меланіну для захисту від ультрафіолетових променів. Але цей захист слабкий, і шкода вже завдається, — пояснює лікарка.

У довгостроковій перспективі вплив ультрафіолету — чи то від сонця, чи від солярію — викликає мутації ДНК, які можуть призвести до раку шкіри, наприклад, базальноклітинної карциноми, плоскоклітинної карциноми або меланоми.

Дехто зловживає солярієм і розплатою за це стають зморшки, темні плями та підвищений ризик раку шкіри.

Замість цього краще використати засіб для засмаги (автозасмага) з дигідроксиацетоном (DHA).

Цей продукт тимчасово забарвлює верхній шар вашої шкіри без впливу ультрафіолетового випромінювання. Також не варто відмовлятися від сонцезахисного крему навіть у похмурі дні.

— Навіть у похмурі дні до 80% ультрафіолетових променів все одно досягають шкіри, — каже дерматологиня. Тож використовуй крем SPF з фільтром 30 або вище щодня та повторно нанось його кожні дві години, коли йдеш на вулицю.

Читати на тему Здорова шкіра та протидія раку: як правильно обрати SPF та навіщо потрібен сонцезахисний крем Як правильно обрати SPF і чому він треба не лише на пляжі.

Як правильно доглядати за шкірою влітку

Дерматовенерологиня Вікторія Чернявська розповіла Рубриці, що є кілька важливих принципів догляду за шкірою літом:

очищення вранці та ввечері, яке позбавляє забруднення, пилу та зайвого жиру;

зволоження за допомогою кремів з легкими текстурами, які не навантажують шкіру. Їх наносять після очищення обличчя, вранці та ввечері;

нанесення сонцезахисного засобу, який захищає від ультрафіолету;

окремо треба подбати про захист губ за допомогою бальзаму або помади з SPF.

Немає заборони й на такі процедури:

ботулінотерапія;

апаратна або мануальна чистка обличчя, що прибирає зроговілі клітини та очищає комедони;

комплексні процедури з використанням сироваток та масок;

біоревіталізація — інʼєкції використанням гіалуронової кислоти/полінуклеотидів/амінокислот, що сприяють глибокому зволоженню та стимуляції колагену.

Проте варто утриматися від хімічного пілінгу та лазерної терапії, адже ці процедури збільшують ймовірність виникнення пігментних плям.

А як правильно користуватися SPF в умовах міста та які засоби використовувати — дізнавайся детальніше.

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