Ошибка №1: что больше всего вредит коже летом

Наша кожа в скором времени окажется под продолжительным воздействием жаркого и даже агрессивного солнца. В Украине стремительно меняется климат, поэтому лето становится более жарким, а это влияет и на состояние кожи.

Многие хотят подготовить свою кожу к этому опыту и начинают загорать еще весной. Они полагают, что медленное постепенное пребывание на солнце может научить кожу не обгорать.

Однако сертифицированный дерматолог Холли Макдональд предупреждает, что это заблуждение. А в разговоре с Real Simple она объяснила, что именно не так с этим утверждением.

Нужен ли нам базовый весенний загар, чтобы защитить кожу летом

Идея о том, что базовый загар защищает от солнечных ожогов, — это опасный миф. Ведь любой загар, даже возникающий после осторожного дня на пляже, на самом деле является признаком повреждения ДНК кожи.

— Когда кожа темнеет, она производит больше меланина для защиты от ультрафиолетовых лучей. Но эта защита слабая, и вред уже наносится, — объясняет врач.

В долгосрочной перспективе влияние ультрафиолета — будь то от солнца или солярия — вызывает мутации ДНК, которые могут привести к раку кожи, например, базальноклеточной карциномы, плоскоклеточной карциномы или меланомы.

Некоторые злоупотребляют солярием и расплатой за это становятся морщинки, темные пятна и повышенный риск рака кожи.

Вместо этого лучше использовать средство для загара (автозагара) с дигидроксиацетоном (DHA).

Этот продукт временно окрашивает верхний слой кожи без воздействия ультрафиолетового излучения. Также не стоит отказываться от солнцезащитного крема даже в пасмурные дни.

— Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолетовых лучей все равно достигают кожи, — говорит дерматолог. Используй крем SPF с фильтром 30 или выше ежедневно и повторно наноси его каждые два часа, когда идешь на улицу.

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Как правильно ухаживать за кожей летом

Дерматовенеролог Виктория Чернявская рассказала изданию Рубрика, что есть несколько важных принципов ухода за кожей летом:

очищение утром и вечером, которое лишает загрязнения, пыли и лишнего жира;

увлажнение с помощью кремов с легкими текстурами, не нагружающими кожу. Их наносят после очищения лица, утром и вечером;

нанесение солнцезащитного средства, которое защищает от ультрафиолета;

отдельно нужно позаботиться о защите губ с помощью бальзама или помады из SPF.

Нет запрета и на следующие процедуры:

ботулинотерапия;

аппаратная или мануальная чистка лица, убирающая орогевшие клетки и очищающая комедоны;

комплексные процедуры с использованием сывороток и масок;

биоревитализация — инъекции с использованием гиалуроновой кислоты/полинуклеотидов/аминокислот, способствующих глубокому увлажнению и стимуляции коллагена.

Однако следует воздержаться от химического пилинга и лазерной терапии, ведь эти процедуры увеличивают вероятность возникновения пигментных пятен.

А как правильно пользоваться SPF в условиях города и какие средства использовать — узнавай подробнее.

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