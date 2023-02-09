Когда терпеть нет сил: что делать, если возникает горечь во рту

Горечь во рту — неприятность, которая может быть симптомом серьезной болезни. Однако паниковать в такой ситуации не нужно.

Сначала необходимо определить, что тебя еще беспокоит при горечи. Горечь во рту: что делать и как помочь — читай в материале.

Семейный врач Татьяна Градик отмечает, что причин появления горечи во рту может быть множество. К примеру:

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воспалительные заболевания желчевыводящих путей (горечь возникает утром);

заболевания печени (боль в правой стороне, подреберье и горечь появляются после физической нагрузки);

заболевание желудка (горечь возникает после приема пищи);

паразитарные инвазии;

беременность;

заболевание ротовой полости;

прием лекарственных препаратов

По ее словам, после осмотра пациента и сбора анамнеза врач может назначить дополнительные лабораторные или инструментальные методы исследования:

общий анализ и биохимию крови;

анализ крови на гормоны;

общий анализ мочи;

ультразвуковое исследование ЖКТ;

рентген и ФГСД.

Согласно результатам обследования специалист назначает лечение. Курс терапии индивидуален, учитывая состояние больного и течение заболевания.

Горечь во рту: что делать

Если горечь во рту эпизодическая, следует обратить внимание в первую очередь на характер питания. Ограничить потребление жирных и копченых продуктов, кофе, крепкого чая, полуфабрикатов и сладостей. Сделай выбор в пользу каш, свежих овощей и кисломолочных продуктов. Питаться следует небольшими порциями, но часто. Нормализуй питьевой режим. Откажись от курения и алкоголя, избегай стрессовых ситуаций.

Горечь во рту: как избавиться

По словам эксперта, если тебя беспокоит горечь во рту довольно часто, необходимо в первую очередь обратиться к врачу. Если это происходит изредка, можно запарить ромашку, сделать кисель из семян льна. Эти способы помогут избавиться от неприятного симптома.

Также можно сделать свежевыжатый сок из фруктов. Он тоже хорошо борется с горечью.

Если симптом начался внезапно, а фруктов дома нет, можно сделать сок из картофеля. Он устраняет изжогу и активирует работу кишечника. Так же работает морковный и свекольный сок. Кроме этого, врач рекомендует чаще есть каши, свежие овощи и кисломолочные продукты.

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