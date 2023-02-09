Коли терпіти немає сил: що робити, якщо виникає гіркота у роті

Гіркота у роті — неприємність, яка може бути симптомом серйозної хвороби. Однак панікувати в такій ситуації не потрібно.

Спершу треба визначити, що ще тебе турбує при гіркоті. Гіркота у роті: що робити і як собі допомогти — читай у матеріалі.

Сімейна лікарка Тетяна Градик зазначає, що причин появи гіркоти у роті може бути безліч. Наприклад:

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запальні захворювання жовчовивідних шляхів (гіркота виникає вранці);

захворювання печінки (біль у правому боці, підребер’ї і гіркота з’являються після фізичного навантаження);

захворювання шлунка (гіркота виникає після прийому їжі);

паразитарні інвазії;

вагітність;

захворювання ротової порожнини;

прийом лікарських препаратів.

За її словами, після огляду пацієнта та збору анамнезу лікар може призначити додаткові лабораторні чи інструментальні методи дослідження:

загальний аналіз та біохімію крові;

аналіз крові на гормони;

загальний аналіз сечі;

ультразвукове дослідження ШКТ;

рентген і ФГСД.

Відповідно до результатів обстеження фахівець призначає лікування. Курс терапії індивідуальний, враховуючи стан хворого і перебіг захворювання.

Гіркота у роті: що робити

Якщо гіркота в роті є епізодичною, слід звернути увагу передусім на характер харчування.

Обмеж споживання жирних та копчених продуктів, кави, міцного чаю, напівфабрикатів і солодощів. Зроби вибір на користь каш, свіжих овочів та кисломолочних продуктів. Харчуватися слід невеликими порціями, але часто. Нормалізуй питний режим. Відмовся від куріння та алкоголю, уникай стресових ситуацій.

Гіркота у роті: як позбутися

За словами експертки, якщо тебе турбує гіркота у роті доволі часто, необхідно звернутися до лікаря. Якщо це відбувається зрідка, можна запарити ромашку, зробити кисіль з насіння льону.

Ці способи допоможуть позбутися неприємного симптому. Також можна зробити свіжовичавлений сік із фруктів. Він теж добре бореться з гіркотою.

Якщо симптом почався раптово, а фруктів удома немає, можна зробити сік із картоплі. Він усуває печію та активує роботу кишківника. Так само працює морквяний і буряковий сік. Крім цього, лікарка рекомендує частіше їсти каші, свіжі овочі та кисломолочні продукти.

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