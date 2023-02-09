Коли терпіти немає сил: що робити, якщо виникає гіркота у роті

Гіркота у роті — неприємність, яка може бути симптомом серйозної хвороби. Однак панікувати в такій ситуації не потрібно.
Спершу треба визначити, що ще тебе турбує при гіркоті. Гіркота у роті: що робити і як собі допомогти — читай у матеріалі.
Сімейна лікарка Тетяна Градик зазначає, що причин появи гіркоти у роті може бути безліч. Наприклад:
За її словами, після огляду пацієнта та збору анамнезу лікар може призначити додаткові лабораторні чи інструментальні методи дослідження:
Відповідно до результатів обстеження фахівець призначає лікування. Курс терапії індивідуальний, враховуючи стан хворого і перебіг захворювання.
Якщо гіркота в роті є епізодичною, слід звернути увагу передусім на характер харчування.
За словами експертки, якщо тебе турбує гіркота у роті доволі часто, необхідно звернутися до лікаря. Якщо це відбувається зрідка, можна запарити ромашку, зробити кисіль з насіння льону.
Ці способи допоможуть позбутися неприємного симптому. Також можна зробити свіжовичавлений сік із фруктів. Він теж добре бореться з гіркотою.
Ці способи допоможуть позбутися неприємного симптому. Також можна зробити свіжовичавлений сік із фруктів. Він теж добре бореться з гіркотою.
Якщо симптом почався раптово, а фруктів удома немає, можна зробити сік із картоплі. Він усуває печію та активує роботу кишківника. Так само працює морквяний і буряковий сік. Крім цього, лікарка рекомендує частіше їсти каші, свіжі овочі та кисломолочні продукти.
Раніше ми розповідали, як позбутися нежитю без ліків швидко та ефективно.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!