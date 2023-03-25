Сезон витаминов наступил! На что обратить внимание при планировании весеннего рациона — советы Марины Боржемской

Весна уже буйствует в Украине полным ходом. Столбики термометра уверенно показывают температуру десять градусов днем, а то и выше, и все чаще украинцев могут порадовать солнечные лучики.

Но с ее приходом организм нуждается в дополнительной поддержке после зимнего сезона. О том, на что стоит обратить внимание при планировании рациона весной, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Лучшим подарком для организма будет правильное питание с ежедневной дозой витаминов и других полезных веществ.

Что добавить в весенний рацион — советы Марины Боржемской

Главное правило питания — не ограничивай себя. Наоборот, расширяй рацион.

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С приходом весны старайся добавлять в свое ежедневное меню свежую зелень, которая скоро начнет появляться.

Например, это может быть зеленый лук, щавель, крапива, петрушка, укроп и т. п.

Тренер добавляет: сейчас нашему организму не помешают сложные углеводы. Они содержатся в овощах, а также гречке и нешлифованном рисе.

Также не стоит отказываться от круп, бобовых и цельнозернового хлеба. Эти продукты содержат в своем составе немало полезных веществ, например, растительный белок.

До появления сезонных овощей и фруктов не отказывайся от орехов, сухофруктов и семян. И не забывай добавлять в питание масла холодного отжима.

Что касается витаминов — их источником неизменно остаются всем известные продукты: твердые сыры, мясо птицы, яйца.

Зимой и ранней весной иммунитет может ухудшиться из-за дефицита витамина D, — говорит Боржемская.

Ешь больше рыбы: лосося, тунца, сардины и т. п. Также обрати внимание и рыбий жир в капсулах.

Еще один совет — готовь смузи, в основе которых свежие овощи, фрукты и зелень.

Весной также появляется березовый сок, который является полезным для нашего организма. Этот напиток нормализует холестерин и содержит много витаминов.

Но что действительно стоит ограничить — это потребление алкоголя, трансжиров, газированных напитков, сахара, белого хлеба и чрезмерного количества соли.

Ранее мы рассказывали о трех самых полезных продуктах сезона.

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