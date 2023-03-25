Сезон вітамінів настав! На що звернути увагу під час планування весняного раціону — поради Марини Боржемської

Весна вже вирує в Україні повним ходом. Стовпчики термометра впевнено показують температуру десять градусів удень, а то й вище, і дедалі частіше українців можуть потішити сонячні промінчики.

Та з її приходом організм потребує додаткової підтримки після зимового сезону. Про те, на що варто звернути увагу під час планування раціону весною, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Найкращим подарунком для організму буде правильне харчування зі щоденною дозою вітамінів та інших корисних речовин.

Що додати до весняного раціону — поради Марини Боржемської

Головне правило харчування — не обмежуй себе. Навпаки, розширюй свій раціон.

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З приходом весни старайся додавати до свого щоденного меню свіжу зелень, яка скоро почне з’являтись.

Наприклад, це може бути зелена цибуля, щавель, кропива, петрушка, кріп тощо.

Тренерка додає: зараз нашому організму не завадять складні вуглеводи. Вони містяться в овочах, а також гречці та нешліфованому рисі.

Також не варто відмовлятися від круп, бобових і цільнозернового хліба. Ці продукти містять у складі чимало корисних речовин, наприклад, рослинний білок.

До появи сезонних овочів та фруктів не відмовляйся від горіхів, сухофруктів та насіння. І не забувай додавати до харчування олії холодного віджиму.

Щодо вітамінів — їхнім джерелом незмінно залишаються усім відомі продукти: тверді сири, м’ясо птиці, яйця.

Зимою та ранньою весною імунітет може погіршитися через дефіцит вітаміну D, — каже Боржемська.

Їж більше риби: лосося, тунця, сардини тощо. Також зверни увагу та риб’ячий жир в капсулах.

Ще одна порада — готуй смузі, в основі яких свіжі овочі, фрукти та зелень.

Весною також з’являється березовий сік, корисний для нашого організму. Цей напій нормалізує холестерин та містить багато вітамінів.

Та що дійсно варто обмежити — це споживання алкоголю, трансжирів, газованих напоїв, цукру, білого хліба та надмірної кількості солі.

Раніше ми розповідали про три найкорисніші продукти сезону.

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