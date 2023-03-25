Сезон вітамінів настав! На що звернути увагу під час планування весняного раціону — поради Марини Боржемської

Весна вже вирує в Україні повним ходом. Стовпчики термометра впевнено показують температуру десять градусів удень, а то й вище, і дедалі частіше українців можуть потішити сонячні промінчики.
Та з її приходом організм потребує додаткової підтримки після зимового сезону. Про те, на що варто звернути увагу під час планування раціону весною, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Найкращим подарунком для організму буде правильне харчування зі щоденною дозою вітамінів та інших корисних речовин.
Найкращим подарунком для організму буде правильне харчування зі щоденною дозою вітамінів та інших корисних речовин.
Головне правило харчування — не обмежуй себе. Навпаки, розширюй свій раціон.
З приходом весни старайся додавати до свого щоденного меню свіжу зелень, яка скоро почне з’являтись.
З приходом весни старайся додавати до свого щоденного меню свіжу зелень, яка скоро почне з’являтись.
Наприклад, це може бути зелена цибуля, щавель, кропива, петрушка, кріп тощо.
Тренерка додає: зараз нашому організму не завадять складні вуглеводи. Вони містяться в овочах, а також гречці та нешліфованому рисі.
Також не варто відмовлятися від круп, бобових і цільнозернового хліба. Ці продукти містять у складі чимало корисних речовин, наприклад, рослинний білок.
До появи сезонних овочів та фруктів не відмовляйся від горіхів, сухофруктів та насіння. І не забувай додавати до харчування олії холодного віджиму.
Щодо вітамінів — їхнім джерелом незмінно залишаються усім відомі продукти: тверді сири, м’ясо птиці, яйця.
Зимою та ранньою весною імунітет може погіршитися через дефіцит вітаміну D, — каже Боржемська.
Зимою та ранньою весною імунітет може погіршитися через дефіцит вітаміну D, — каже Боржемська.
Їж більше риби: лосося, тунця, сардини тощо. Також зверни увагу та риб’ячий жир в капсулах.
Ще одна порада — готуй смузі, в основі яких свіжі овочі, фрукти та зелень.
Фото: Unsplash
Весною також з’являється березовий сік, корисний для нашого організму. Цей напій нормалізує холестерин та містить багато вітамінів.
Та що дійсно варто обмежити — це споживання алкоголю, трансжирів, газованих напоїв, цукру, білого хліба та надмірної кількості солі.
Раніше ми розповідали про три найкорисніші продукти сезону.
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