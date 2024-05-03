Кажется очевидным, но есть нюансы: что надеть на Пасху — советы Андре Тана

Праздник светлой Пасхи — один из самых больших в христианском мире. Для украинцев он также имеет особое значение, потому что за празднованиями традиционно собираются за столом семьи, чтобы отметить Воскресение Христово.
Неудивительно, что в такой день хочется выглядеть празднично и свободно. Однако не каждый образ будет уместен. Что надеть на Пасху, а что нельзя одевать в этот праздник, — рассказал украинский дизайнер и модельер Андре Тан.
Мы собрали советы дизайнера и рассказываем их тебе.
Украинский дизайнер поделился несколькими вариантами одежды, которые сделают твой праздничный образ на Пасху не только современным и изысканным, но и уместным.
Современные украинские мотивы на вышитой рубашке — это классика, которая никогда не потеряет актуальность. К тому же придумывать ничего не придется: вышиванки легко сочетаются с юбками и брюками. Праздничный вид имеют вышитые платья.
— Это не просто одежда, а символ нашей подлинности и единения с традициями. Ну и это очень красиво! — подчеркнул Андре Тан.
Рexels
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ВИШИТИЙ ОДЯГ (@vyshyvanna_anna)
Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ВИШИТИЙ ОДЯГ (@vyshyvanna_anna)
По словам дизайнера, белый цвет — традиционный выбор для празднования Пасхи.
Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеальным для этого светлого праздника, — объясняет Андре Тан.
Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеальным для этого светлого праздника, — объясняет Андре Тан.
Так что на Пасху можно нарядиться в белое платье или блузу. Главное, чтобы длина платья не была короткой, а блуза не должна быть открытой.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ • КИЇВ | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ • КИЕВ (@kristina.djumok)
Допис, поширений ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ • КИЇВ | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ • КИЕВ (@kristina.djumok)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristina Surdu (@cristinasurdu)
Допис, поширений Cristina Surdu (@cristinasurdu)
Пасха в этом году приходится на 5 мая, поэтому самое время найти то самое платье с цветочным принтом и одеть его в этот светлый праздник.
А дизайнер отмечает, что цветочный принт не выходит из моды, остается стильным и актуальным всегда.
— Легкие платья из натуральных тканей, подчеркивающие талию, и пышная юбка, подарят ощущение уюта и душевного спокойствия! — говорит Андре Тан.
Пасторальный стиль — это намек на эстетику пастухов, с цветочным принтом, простыми линиями и формами с акцентом на талии.
Пасторальный стиль — это намек на эстетику пастухов, с цветочным принтом, простыми линиями и формами с акцентом на талии.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????IMPERIAL VICOLO Rinascimento Dolce far Niente (@imperial_jador)
Допис, поширений ????????IMPERIAL VICOLO Rinascimento Dolce far Niente (@imperial_jador)
Андре Тан также отметил, что есть вещи, которые лучше не надевать на Пасху. К примеру:
На Пасху нельзя освящать некоторые продукты. Раньше мы рассказывали тебе, какие продукты класть в корзину на Пасху, а какие — освящать нельзя.
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