Праздник светлой Пасхи — один из самых больших в христианском мире. Для украинцев он также имеет особое значение, потому что за празднованиями традиционно собираются за столом семьи, чтобы отметить Воскресение Христово.

Неудивительно, что в такой день хочется выглядеть празднично и свободно. Однако не каждый образ будет уместен. Что надеть на Пасху, а что нельзя одевать в этот праздник, — рассказал украинский дизайнер и модельер Андре Тан.

Мы собрали советы дизайнера и рассказываем их тебе.

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Что надеть на Пасху: образы от Андре Тана

Украинский дизайнер поделился несколькими вариантами одежды, которые сделают твой праздничный образ на Пасху не только современным и изысканным, но и уместным.

Вышиванка

Современные украинские мотивы на вышитой рубашке — это классика, которая никогда не потеряет актуальность. К тому же придумывать ничего не придется: вышиванки легко сочетаются с юбками и брюками. Праздничный вид имеют вышитые платья.

— Это не просто одежда, а символ нашей подлинности и единения с традициями. Ну и это очень красиво! — подчеркнул Андре Тан.

Белый цвет и пастельные тона

По словам дизайнера, белый цвет — традиционный выбор для празднования Пасхи.

Он символизирует чистоту, обновление и новую жизнь, что делает его идеальным для этого светлого праздника, — объясняет Андре Тан.

Так что на Пасху можно нарядиться в белое платье или блузу. Главное, чтобы длина платья не была короткой, а блуза не должна быть открытой.

Цветочный принт

Пасха в этом году приходится на 5 мая, поэтому самое время найти то самое платье с цветочным принтом и одеть его в этот светлый праздник.

А дизайнер отмечает, что цветочный принт не выходит из моды, остается стильным и актуальным всегда.

Кажется очевидным, но есть нюансы: что надеть на Пасху — советы Андре Тана / 4 Фотографии

Пасторальный стиль

— Легкие платья из натуральных тканей, подчеркивающие талию, и пышная юбка, подарят ощущение уюта и душевного спокойствия! — говорит Андре Тан.

Пасторальный стиль — это намек на эстетику пастухов, с цветочным принтом, простыми линиями и формами с акцентом на талии.

Что нельзя надевать на Пасху

Андре Тан также отметил, что есть вещи, которые лучше не надевать на Пасху. К примеру:

одежду темных цветов — черный, серый и коричневый цвета лучше оставить на другие дни;

открытая одежда, обтягивающая фигуру;

яркие принты;

одежда с рваными элементами, дырками, цепочками;

короткие юбки и платья.

На Пасху нельзя освящать некоторые продукты. Раньше мы рассказывали тебе, какие продукты класть в корзину на Пасху, а какие — освящать нельзя.

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