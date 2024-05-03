Здається очевидним, але є нюанси: що вдягнути на Великдень — поради Андре Тана

Свято світлого Великодня — одне з найбільших у християнському світі. Для українців воно також має особливе значення, бо за святкуваннями традиційно збираються за одним столом родини, аби відзначити Воскресіння Христове.
Тож не дивно, що у такий день хочеться мати святковий вигляд. Однак не кожен образ буде доречним. Що вдягнути на Великдень, а що не можна вдягати у це свято — розповів український дизайнер та модельєр Андре Тан.
Ми зібрали поради дизайнера та переповідаємо їх тобі.
Український дизайнер поділився кількома варіантами одягу, які зроблять твій святковий образ на Великдень не лише сучасним та вишуканим, а й доречним.
Сучасні українські мотиви на вишитій сорочці — це класика, яка ніколи не втратить актуальності. До того ж вигадувати нічого не доведеться: вишиванки легко поєднуються зі спідницями та штанами. Святковий вигляд мають вишиті сукні.
— Це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями. Ну і це дуже гарно! — наголосив Андре Тан.
Рexels
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ВИШИТИЙ ОДЯГ (@vyshyvanna_anna)
Допис, поширений ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ВИШИТИЙ ОДЯГ (@vyshyvanna_anna)
За словами дизайнера, білий колір є традиційним вибором для святкування Великодня.
Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеальним для цього світлого свята, — пояснює Андре Тан.
Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеальним для цього світлого свята, — пояснює Андре Тан.
Тож на Великдень можна вбратися у білу сукню чи блузу. Головне, аби довжина сукні не була короткою, а блуза не повинна бути відкритою.
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Допис, поширений ПЕРСОНАЛЬНИЙ СТИЛІСТ • КИЇВ | ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ • КИЕВ (@kristina.djumok)
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Допис, поширений Cristina Surdu (@cristinasurdu)
Великдень цьогоріч припадає на 5 травня, тож саме час віднайти ту саму сукню з квітковим принтом та одягти її у це світле свято.
А дизайнер зазначає, що квітковий принт не виходить з моди, залишається стильним та актуальним завжди.
— Легкі сукні з натуральних тканин, що підкреслюють талію та мають пишну спідницю, подарують відчуття затишку та душевного спокою! — каже Андре Тан.
Пасторальний стиль — це натяк на естетику пастухів, з квітковим принтом, простими лініями та формами з акцентом на талії.
Пасторальний стиль — це натяк на естетику пастухів, з квітковим принтом, простими лініями та формами з акцентом на талії.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????IMPERIAL VICOLO Rinascimento Dolce far Niente (@imperial_jador)
Допис, поширений ????????IMPERIAL VICOLO Rinascimento Dolce far Niente (@imperial_jador)
Андре Тан також наголосив, що є речі, які краще не вдягати на Великдень. Наприклад:
На Великдень не можна святити деякі продукти. Раніше ми розповідали тобі, які продукти класти в кошик на Великдень, а які — не можна святити.
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