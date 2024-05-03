Свято світлого Великодня — одне з найбільших у християнському світі. Для українців воно також має особливе значення, бо за святкуваннями традиційно збираються за одним столом родини, аби відзначити Воскресіння Христове.

Тож не дивно, що у такий день хочеться мати святковий вигляд. Однак не кожен образ буде доречним. Що вдягнути на Великдень, а що не можна вдягати у це свято — розповів український дизайнер та модельєр Андре Тан.

Ми зібрали поради дизайнера та переповідаємо їх тобі.

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Що вдягнути на Великдень: образи від Андре Тана

Український дизайнер поділився кількома варіантами одягу, які зроблять твій святковий образ на Великдень не лише сучасним та вишуканим, а й доречним.

Вишиванка

Сучасні українські мотиви на вишитій сорочці — це класика, яка ніколи не втратить актуальності. До того ж вигадувати нічого не доведеться: вишиванки легко поєднуються зі спідницями та штанами. Святковий вигляд мають вишиті сукні.

— Це не просто одяг, а символ нашої автентичності та єднання з традиціями. Ну і це дуже гарно! — наголосив Андре Тан.

Білий колір та пастельні тони

За словами дизайнера, білий колір є традиційним вибором для святкування Великодня.

Він символізує чистоту, оновлення та нове життя, що робить його ідеальним для цього світлого свята, — пояснює Андре Тан.

Тож на Великдень можна вбратися у білу сукню чи блузу. Головне, аби довжина сукні не була короткою, а блуза не повинна бути відкритою.

Квітковий принт

Великдень цьогоріч припадає на 5 травня, тож саме час віднайти ту саму сукню з квітковим принтом та одягти її у це світле свято.

А дизайнер зазначає, що квітковий принт не виходить з моди, залишається стильним та актуальним завжди.

Здається очевидним, але є нюанси: що вдягнути на Великдень — поради Андре Тана / 4 Фотографії

Пасторальний стиль

— Легкі сукні з натуральних тканин, що підкреслюють талію та мають пишну спідницю, подарують відчуття затишку та душевного спокою! — каже Андре Тан.

Пасторальний стиль — це натяк на естетику пастухів, з квітковим принтом, простими лініями та формами з акцентом на талії.

Що не можна вдягати на Великдень

Андре Тан також наголосив, що є речі, які краще не вдягати на Великдень. Наприклад:

одяг темних кольорів — чорний, сірий та коричневий краще залишити на інші дні;

відкритий одяг, який обтягує фігуру;

яскраві принти;

одяг з рваними елементами, дірками, ланцюжками;

короткі спідниці та сукні.

На Великдень не можна святити деякі продукти. Раніше ми розповідали тобі, які продукти класти в кошик на Великдень, а які — не можна святити.

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