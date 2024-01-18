Протрузия межпозвоночных дисков: что нельзя делать и какие нагрузки запрещены

Если врач поставил тебе диагноз — протрузия межпозвонковых дисков, следует знать, что есть немало ограничений. Многие спортивные нагрузки будут запрещены, чтобы не провоцировать развитие протрузии и боли в спине. Читай подробнее, что нельзя делать при протрузии.

Что такое протрузии межпозвоночных дисков

Протрузия межпозвоночных дисков — это патология, в результате которой межпозвоночный диск давит на спинномозговой канал, но без разрыва фиброзного кольца. Протрузия является первой стадией грыж.

Они могут развиваться бессимптомно до момента компрессии нервного корешка. После этого человек начинает чувствовать боль в спине. Лечение нужно начинать сразу.

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Вылечить выпячивание стенки межпозвоночного диска на начальном этапе можно без операции. Протрузии возникают в поясничном отделе позвоночника, шейном и грудном отделах. Об их появлении могут сигнализировать следующие симптомы:

боли в теле — головы, спины, суставов и другие;

головы, спины, суставов и другие; постоянные боли в спине;

ощущение зажима в пояснице;

потеря эластичности мышц тела;

ощущение, что “стреляет” в спине;

боль в спине переходит в руки и ноги.

После обследования врачи определяют степень развития протрузии и выписывают индивидуальное лечение. Это может быть массаж, лазерная терапия, медикаментозное лечение, упражнения на тренажерах и другое. Кроме этого, подбирают специальное питание.

Что нельзя делать при протрузии: нагрузки, которые запрещены

Чтобы протрузии не развивались и не создавали тебе еще больший дискомфорт, нужно учитывать ряд противопоказаний и ограничений, которые следует соблюдать. Например, при протрузии нельзя:

поднимать тяжелое, особенно одной рукой;

длительное время стоять или сидеть — это сильная нагрузка на позвоночник, поэтому нужно делать перерывы, если у тебя сидячая или стоячая работа;

это сильная нагрузка на позвоночник, поэтому нужно делать перерывы, если у тебя сидячая или стоячая работа; горбиться, сидеть в неестественном положении;

спать и сидеть на мягких матрасах, стульях, креслах;

резко наклоняться.

Также врач может подробнее расспросить тебя об образе жизни и ограничить определенные занятия спортом или твои привычки. Эти рекомендации нужно соблюдать, потому что есть риск развития болей.

Важно знать, что с протрузиями нельзя выполнять значительную часть упражнений в спортзале. Например, жим ногами, жим лежа, наклоны с утяжелителями, поднимание штанги, скручивание, другие глубокие и интенсивные упражнения. Женщинам нужно ограничить хождение на каблуках.

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