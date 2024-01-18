Протрузії міжхребцевих дисків: що не можна робити та які навантаження заборонені

Якщо лікар визначив тобі діагноз — протрузії міжхребцевих дисків, слід знати, що є чимала кількість обмежень. Багато спортивних навантажень будуть заборонені, щоб не провокувати розвиток протрузії та болі в спині. Читай детальніше, що не можна робити при протрузії.

Що таке протрузії міжхребцевих дисків

Протрузії міжхребцевих дисків — це патологія, внаслідок якої міжхребцевий диск тисне на спинномозковий канал, але без розриву фіброзного кільця. Протрузії є першою стадією гриж.

Вони можуть розвиватися безсимптомно до моменту компресії нервового корінця. Після цього людина починає відчувати біль у спині. Лікування потрібно починати відразу.

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Вилікувати випинання стінки міжхребцевого диска на самому початку можна без операції. Протрузії виникають у поперековому відділі хребта, шийному та грудному відділах. Про їх появу можуть сигналізувати такі симптоми:

болі у тілі — голови, спини, суглобів тощо;

постійні болі у спині;

відчуття затискання у попереку;

втрата еластичності м’язів тіла;

відчуття, що “стріляє” у спині;

біль у спині переходить до рук та ніг.

Після обстеження лікарі визначають ступінь розвитку протрузії та виписують індивідуальне лікування. Це можуть бути масаж, лазерна терапія, медикаментозне лікування, вправи на тренажерах тощо. Крім цього, підбирають спеціальне харчування.

Що не можна робити при протрузії: навантаження, які заборонені

Аби протрузії не розвивалися та не створювали для тебе ще більший дискомфорт, потрібно зважати на ряд протипоказань та обмежень, яких слід дотримуватися. Наприклад, при протрузії не можна:

підіймати важке, особливо однією рукою;

тривалий час стояти чи сидіти — це сильне навантаження на хребет, тому потрібно робити перерви, якщо в тебе сидяча або стояча робота;

горбитися, сидіти в неприродному положенні;

спати та сидіти на м’яких матрацах, стільцях, кріслах;

різко нахилятися.

Також лікар може детальніше розпитати тебе про спосіб життя та обмежити певні заняття спортом чи твої звички. Цих рекомендацій потрібно дотримуватися, бо є ризик посилення болю.

Важливо знати, що з протрузіями не можна виконувати значну частину вправ у спортзалі. Наприклад, жим ногами, жим лежачи, нахили з обтяжувачами, підіймання штанги, скручування, інші глибокі та інтенсивні вправи. Жінкам потрібно обмежити ходіння на підборах.

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