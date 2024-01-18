Здоров'я та краса

Протрузії міжхребцевих дисків: що не можна робити та які навантаження заборонені

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Січня 2024, 09:30
Що не можна робити при протрузії: навантаження, які заборонені
Фото: Pexels

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