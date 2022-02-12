Что такое детокс организма и токсины на самом деле — советы и разъяснения нутрициолога

Детокс-диеты, детокс-массажи, детокс-ретриты, детокс-программы… Что же такое детокс на самом деле?

Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, что нужно знать о детоксикации организма.

Что такое детокс

Детокс — процесс, в котором включены и работают все органы тела, — пишет Голобородько в своем Instagram.

Детокс входит в основу программы оздоровления в функциональной медицине, которая играет большую роль и для лечения, и для ежедневной поддержки здоровья.

Кроме этого, детокс — мощная система тела. Экологическая медицина и медицина экологической среды изучают токсины, их влияние на ферменты, гормоны и дисбаланс природных циклов организма.

Что такое токсины и какие они бывают

Токсин — молекула, которая может вызвать дисбаланс, приводящий к заболеванию.

Токсины продуцирует как окружающая среда, так и наш организм в результате биохимических превращений. То есть, когда определенные молекулы уже выполнили свою функцию в теле и должны быть удалены.

Например, лишние гормоны эстрогены, которые уже не нужны эндокринной системе, разные отработанные нейротрансмиттеры и побочные продукты иммунной системы.

Токсинами могут быть и ксенобиотики — чужеродные вещества для тела.

Это всегда искусственные вещества, которые не существовали в природе до того, как их начал синтезировать сам человек, — объясняет нутрициология.

Источники их поступления в организм — воздух, пища и вода.

Давайте смотреть правде в глаза — наш мир достаточно токсичен. Существует промышленное и транспортное загрязнение. Токсины образуются внутри и снаружи зданий.

Мы постоянно сталкиваемся с новыми токсинами, от стройматериалов до сигаретного дыма, а тело не может так быстро подстраиваться под перемены, как бы нам это ни хотелось.

Как уберечься от токсинов

Чтобы подготовиться к воздействию внешней среды, нужно пройти чекап организма: выяснить семейный анамнез, склонности и генетические особенности. Также следует соблюдать здоровый образ жизни.

Однако полностью изолироваться от воздействия токсинов невозможно. Человек эволюционировал благодаря контакту с повреждающими агентами.

Чтобы чувствовать себя бодро, ешь вкусные и питательные салаты. Они бывают не только в жаркое время года. Зимой, кроме оливье и селедки под шубой, существует множество вариаций сочетания сезонных продуктов.

Анастасия Голобородько рассказала, что добавлять в зимний салат.