Что такое детокс организма и токсины на самом деле — советы и разъяснения нутрициолога

Детокс-диеты, детокс-массажи, детокс-ретриты, детокс-программы… Что же такое детокс на самом деле?
Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько рассказала, что нужно знать о детоксикации организма.
Детокс — процесс, в котором включены и работают все органы тела, — пишет Голобородько в своем Instagram.
Детокс — процесс, в котором включены и работают все органы тела, — пишет Голобородько в своем Instagram.
Детокс входит в основу программы оздоровления в функциональной медицине, которая играет большую роль и для лечения, и для ежедневной поддержки здоровья.
Кроме этого, детокс — мощная система тела. Экологическая медицина и медицина экологической среды изучают токсины, их влияние на ферменты, гормоны и дисбаланс природных циклов организма.
Токсин — молекула, которая может вызвать дисбаланс, приводящий к заболеванию.
Токсины продуцирует как окружающая среда, так и наш организм в результате биохимических превращений. То есть, когда определенные молекулы уже выполнили свою функцию в теле и должны быть удалены.
Например, лишние гормоны эстрогены, которые уже не нужны эндокринной системе, разные отработанные нейротрансмиттеры и побочные продукты иммунной системы.
Токсинами могут быть и ксенобиотики — чужеродные вещества для тела.
Это всегда искусственные вещества, которые не существовали в природе до того, как их начал синтезировать сам человек, — объясняет нутрициология.
Это всегда искусственные вещества, которые не существовали в природе до того, как их начал синтезировать сам человек, — объясняет нутрициология.
Источники их поступления в организм — воздух, пища и вода.
Давайте смотреть правде в глаза — наш мир достаточно токсичен. Существует промышленное и транспортное загрязнение. Токсины образуются внутри и снаружи зданий.
Мы постоянно сталкиваемся с новыми токсинами, от стройматериалов до сигаретного дыма, а тело не может так быстро подстраиваться под перемены, как бы нам это ни хотелось.
Чтобы подготовиться к воздействию внешней среды, нужно пройти чекап организма: выяснить семейный анамнез, склонности и генетические особенности. Также следует соблюдать здоровый образ жизни.
Однако полностью изолироваться от воздействия токсинов невозможно. Человек эволюционировал благодаря контакту с повреждающими агентами.
Чтобы чувствовать себя бодро, ешь вкусные и питательные салаты. Они бывают не только в жаркое время года. Зимой, кроме оливье и селедки под шубой, существует множество вариаций сочетания сезонных продуктов.
Анастасия Голобородько рассказала, что добавлять в зимний салат.