Що таке детокс організму і токсини насправді — поради й роз’яснення нутриціологині

Детокс-дієти, детокс-масажі, детокс-ретрити, детокс-програми… Та що ж таке детокс насправді?

Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько розповіла, що потрібно знати про детоксикацію організму.

Що таке детокс

Детокс — процес, у якому включені та працюють усі органи тіла, — пише Голобородько у своєму Instagram.

Детокс входить в основу програми оздоровлення у функціональній медицині, яка має велику роль і для лікування, і для щоденної підтримки здоров’я.

Крім цього, детокс — потужна система тіла. Екологічна медицина та медицина екологічного середовища вивчають токсини, їх вплив на ферменти, гормони та дисбаланс природних циклів організму.

Що таке токсини та які вони бувають

Токсин — молекула, яка може викликати дисбаланс, що призводить до захворювання.

Токсини продукує як навколишнє середовище, так і наш організм в результаті біохімічних перетворень. Тобто коли певні молекули вже виконали свою функцію в тілі й мають бути видалені.

Наприклад, зайві гормони естрогени, які вже не потрібні ендокринній системі, різні відпрацьовані нейротрансмітери та побічні продукти імунної системи.

Токсинами можуть бути й ксенобіотики — чужорідні речовини для тіла.

Це завжди штучні речовини, які не існували в природі до того, як їх почала синтезувати сама людина, — пояснює нутриціологиня.

Джерела їх надходження в організм — повітря, їжа та вода.

Ніде правди діти, наш світ досить токсичний. Існує промислове і транспортне забруднення. Токсини утворюються всередині та зовні будинків.

Ми постійно стикаємося з новими токсинами, від будматеріалів до сигаретного диму, а тіло не може так швидко підлаштовуватися під зміни, хай як нам того не хочеться.

Як уберегтися від токсинів

Щоб підготуватися до впливу зовнішнього середовища, потрібно пройти чекап організму: з’ясувати сімейний анамнез, схильності та генетичні особливості. Також варто дотримуватися здорового способу життя.

Проте повністю ізолюватися від впливу токсинів неможливо. Людина еволюціонувала завдяки контакту зі шкідливими агентами.

Щоб почуватися бадьоро, їж смачні й поживні салати. Вони бувають не тільки у спекотну пору року. Взимку, окрім олів’є та оселедця під шубою, існує багато варіацій поєднання сезонних продуктів.

Анастасія Голобородько розповіла, що додавати в зимовий салат.