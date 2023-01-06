Сухой январь. Что это такое и почему стоит отказаться от алкоголя на месяц

То странное ощущение, когда в сети встречаешь рекламу, которая должна мотивировать тебя поставить себе цели на год, а единственное твое желание — поспать и выпить чаю. Однако есть вещь, которую действительно можно сделать для себя и чувствовать себя героем.

Конечно, ты думаешь о донатах на ВСУ. Это верно. Однако для себя и своего здоровья можно еще и попытаться в этом году внедрить так называемый сухой январь.

Что это такое и почему стоит попытаться отказаться от алкоголя на месяц, несмотря на внешние факторы и ситуацию в мире, рассказала врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая.

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Что такое сухой январь

Сухой январь — это движение, созданное с целью улучшить состояние здоровья путем отказа от алкоголя всего на месяц.

Основали это движение для всех употребляющих алкоголь. Однако каждый выбирает, зачем он ему нужен. Некоторые стремятся использовать его как средство детоксикации от чрезмерного употребления алкоголя, что могло случиться в праздничный период.

Некоторым важно начать год с внедрения новых здоровых привычек в своей жизни.

Сухой январь для тех, кто ищет мгновенных преимуществ в том, чтобы лучше спать, получить больше энергии, сэкономить деньги, улучшить состояние кожи и похудеть.

Какие реальные преимущества сухого января

Я часто слышу от людей, которые отдыхают от алкоголя, что в результате они чувствуют себя более здоровыми и счастливыми, — говорит Ольга Безуглая.

Кроме того, отказ от спиртного дает человеку понимание, что ему не нужен алкоголь, чтобы расслабиться, решиться на новые знакомства или развлечения.

Исследование преимуществ сухого января

В 2014 году Университет Сассекса провел свое первое исследование преимуществ движения сухой январь. А вот уже учитывая последнее исследование ученых с 2018 года, можно сказать, что участники движения все еще меньше пьют в августе.

Также участникам удается экономить деньги, улучшить уровень сна и потерять вес.

В целом исследование Университета Сассекса показало:

93% участников имели чувство достижения;

88% сэкономили деньги;

82% глубже задумались над своим отношением к алкоголю;

80% больше начали контролировать свое отношение к алкоголю;

76% узнали больше о причинах своего употребления алкоголя;

71% поняли, что им не нужен алкоголь, чтобы получить удовольствие;

71% улучшили сон;

70% улучшили состояние здоровья;

67% почувствовали больше энергии в себе;

58% потеряли вес;

57% улучшили концентрацию;

54% улучшили состояние кожи.

Кроме того, не всегда после завершения рождественских праздников мы чувствуем себя хорошо. Некоторых могут снова начать беспокоить проблемы с кожей, и одной из причин может быть само питание. Читай, как алкоголь и сахар влияют на нашу внешность.

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