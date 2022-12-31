С вредом или удовольствием — каким будет твой напиток? Легкий гид алкоголем от нутрициолога

Конечно, все мы ждем самого большого праздника в своей жизни — победы. Сколько планов уже пришлось записать на тот особенный день! Однако большая часть из них включает в себя алкоголь.

Кроме того, уже скоро наступит новый год, а это тоже вечер, в который некоторые из нас все же захотят немного расслабиться с помощью особых напитков.

Чтобы не навредить своему здоровью и не тратить силы еще на борьбу с болезнями, необходимо знать больше о спиртном. Поэтому нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась своим простым гидом алкоголем.

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Если не пьешь, то начинать нет причин

Необходимо понимать, что нет безопасной или полезной дозы алкоголя. Можно только высчитать, при каком количестве напитка твоему организму будет минимальный вред.

Есть низкорисковые дозы и те, которые ваше тело может терпеть и хоть как-то адекватно перерабатывать и выводить (вредные стартуют с 2,5-3 бокалов вина).

Алкоголь токсичен

Также следует помнить, что алкоголь приносит вред не только печени. К примеру, он очень активно влияет на уровень сахара в крови.

Поэтому после употребления алкоголя могут начаться значительные колебания. А в таком случае можно принести вред еще и работе мозга и желудочно-кишечному тракту. Кроме того, из-за алкоголя преодолеть воспаление в организме будет сложнее.

Хроническое употребление алкоголя может нарушить работу мозга

Алкоголь даже в низких и умеренных количествах оказывает сильное влияние на работу мозга. Даже если это одна или две порции в неделю.

Когда люди пьют, префронтальная кора головного мозга и нисходящее торможение ослабевают, а импульсивное поведение растет.

Так влияет алкоголь на мозг не только в краткосрочной перспективе, но и долгосрочной. А поведение, присущее человеку под действием алкоголя, может перейти в привычку и в обыденной жизни.

Однако эти вредные процессы можно перестроить и возобновить работу мозга за два-шесть месяцев воздержания от алкоголя. Но хроническим потребителям потребуется больше времени на восстановление.

Также следует отметить, что употребление алкоголя влияет на память, поскольку происходит прекращение работы префронтальной коры головного мозга. Поэтому существует два варианта развития событий, либо человек будет нуждаться в большем количестве алкоголя для опьянения, либо будет испытывать беспокойство уже после нескольких рюмок.

Взаимосвязь алкоголя и стресса

Человек, иногда употребляющий алкоголь, даже в небольших количествах, будет испытывать больше стресса и тревоги в трезвом состоянии. Это связано с высвобождением кортизола из надпочечников.

С повышенной толерантностью к алкоголю вы все меньше чувствуете состояние хорошего самочувствия и все больше чувствуете боль.

Поэтому существует риск все чаще обращаться за расслаблением к алкоголю, чтобы попытаться снова активировать молекулы дофамина и серотонина.

Также для женщин увеличивается риск рака молочной железы. Так, на каждые 10 граммов алкоголя он вероятность развития заболевания увеличивается на 4-13%.

Алкоголь ускоряет рост опухоли и уничтожает молекулы, подавляющие рост опухоли.

Кроме того, при регулярном употреблении алкоголя повышается уровень эстрогена как у женщин, так и у мужчин.

Если уж выбирать — бери самый любимый

Если уж идти на риски, то лучше делать это правильно и с удовольствием. Поэтому лучшим решением будет выбрать именно свой любимый напиток и насладиться им.

Однако лучше, чтобы это был чистый напиток без примесей, таких как газировка сладкая вода, сиропы, пиво.

Попроси газировку с лимоном для коктейлей, вместо тоника или фруктовых соков, если можете. Сверкающее сухое вино или чистые дистилляты. Вино является лучшим выбором для устойчивого уровня глюкозы.

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