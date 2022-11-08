Пьяный(-ая) без капли алкоголя? Рассказываем про синдром автопивоварни и почему он возникает

Иногда наше состояние ухудшается, мы чувствуем себя, будто пьяные. Это состояние может значительно ухудшить уровень жизни. Например, могут возникнуть проблемы с вождением.

Американские ученые в течение многих лет изучали этот вопрос, они обнаружили синдром автопивоварни. В этом состоянии человек пьянеет без употребления алкоголя. Сейчас исследователи пытаются выяснить, почему возникает это состояние.

Что такое синдром автопивоварни

Синдром автопивоварни или синдром брожения кишечника — процесс, когда в крови человека повышается уровень алкоголя несмотря на то, что он или она его не употребляли.

— Большинство токсикологов признают, что это реальное медицинское состояние, и уровень концентрации алкоголя в результате внутреннего брожения может быть достаточно высоким, — отмечает директор Центра судебно-медицинских исследований и образования в Филадельфии Барри Логан.

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Он объясняет: в организме каждого человека вырабатывается небольшое количество алкоголя в результате брожения. Преимущественно, этот уровень слишком мал, чтобы его можно было измерить. Но у некоторых людей этот уровень выше.

По словам ученых, любое брожение в кишечнике исчезает до того, как попадет в кровь. Этот эффект называют еще метаболизмом первого прохождения. Однако организм людей с симптомом автопивоварни быстрее производит алкоголь. Он не успевает исчезнуть в процессе метаболизма.

Почему возникает синдром автопивоварни

Причин для возникновения такого состояния у человека может быть несколько. Одна из них — дисбаланс кишечных микробов. Микроорганизмы, превращающие пищу с высоким содержанием углеводов в алкоголь, начинают преобладать.

Такой синдром может возникнуть даже у здорового человека, но чаще — у больных диабетом, заболеваниями печени, ожирением и различными болезнями кишечника. Фактором риска также считают частый или длительный прием антибиотиков.

Раньше мы рассказывали, как запустить кишечник, если он дает сбой.

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