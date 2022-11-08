П’яний(-а) без краплі алкоголю? Розповідаємо про синдром автоброварні та чому він виникає

Інколи наш стан погіршується. Ми почуваємося, немов сп’янілі. Цей стан може значно погіршити рівень життя та спричинити проблеми з кермуванням.

Американські вчені багато років вивчали це питання, вони виявили синдром автоброварні. У цьому стані людина п’яніє без вживання алкоголю. Зараз дослідники намагаються з’ясувати, чому з’являється цей стан.

Що таке синдром автоброварні

Синдром автоброварні або синдром бродіння кишківника — процес, коли у крові людини підвищується рівень алкоголю попри те, що вона його не вживала.

— Більшість токсикологів визнають, що це реальний медичний стан, і рівень концентрацій алкоголю в результаті внутрішнього бродіння може бути досить високим, — зазначає директор Центру судово-медичних досліджень і освіти у Філадельфії Баррі Логан.

Зараз також дивляться

Він пояснює: в організмі кожної людини виробляється невелика кількість алкоголю в результаті бродіння. Переважно цей рівень замалий, щоб його можна було виміряти. Але в деяких людей цей рівень вищий.

За словами вчених, будь-яке бродіння у кишківнику видаляється до того, як воно потрапить в кров. Цей ефект називають ще метаболізмом першого проходження. Проте організм людей, які мають симптом автоброварні, швидше виробляє алкоголь. Він не встигає зникнути у процесі метаболізму.

Чому виникає синдром автоброварні

Причин для виникнення такого стану у людини може бути кілька. Одна з них — дисбаланс кишкових мікробів. Мікроорганізми, що перетворюють їжу з високим вмістом вуглеводів на алкоголь, починають переважати.

Такий синдром може виникнути навіть у здорової людини, але переважає він у хворих на діабет; людей, що мають захворювання печінки, ожиріння та різні хвороби кишківника. Фактором ризику також вважають частий або тривалий прийом антибіотиків.

Раніше ми розповідали, як запустити кишківник, якщо він дає збій.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!