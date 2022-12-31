Зі шкодою чи насолодою — яким буде твій напій? ​​Легкий гід алкоголем від нутриціолога

Звісно, усі ми чекаємо найбільшого свята у своєму житті — перемоги. Скільки ж планів вже довелось записати на той особливий день! Однак чимала частина з них мають в собі алкоголь.

Крім того, вже незабаром настане Новий рік, а це теж вечір, у який дехто з нас все ж таки захоче трохи розслабитись за допомогою особливих напоїв.

Щоб не нашкодити своєму здоров’ю та не витрачати сили ще й на боротьбу з хворобами, необхідно знати більше про спиртне. Тому нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилась своїм простим гідом алкоголем.

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Якщо не п’єш, то починати немає причин

Необхідно розуміти, що не існує безпечної чи корисної дози алкоголю. Можна лише вирахувати, за якої кількості напою твоєму організму буде шкода мінімальна.

Є низькоризикові дози та ті, які ваше тіло може толерувати та хоч якось адекватно переробляти та виводити (шкідливі стартують з 2,5-3 бокалів вина).

Алкоголь є токсичним

Також варто пам’ятати, що алкоголь приносить шкоду не лише печінці. Наприклад, він дуже активно впливає на рівень цукру у крові.

Тому після вживання алкоголю, можуть початись значні коливання. А в такому разі можна принести шкоду ще й роботі мозку та шлунково-кишковому тракту. Крім того, через алкоголь подолати запалення в організмі буде складніше.

Хронічне вживання алкоголю може порушити роботу мозку

Алкоголь навіть у низьких та помірних кількостях сильно впливає на роботу мозку. Навіть якщо це одна чи дві порції на тиждень.

Коли люди п’ють, префронтальна кора головного мозку та низхідне гальмування послаблюються, а імпульсивна поведінка зростає.

Так впливає алкоголь на мозок не лише у короткостроковій перспективі, але й у довгостроковій. А поведінка, яка притаманна людині під дією алкоголю, може перейти у звичку й у буденному житті.

Однак ці шкідливі процеси можна перебудувати та відновити роботу мозку за два-шість місяців утримання від алкоголю. Та хронічним споживачам буде потрібно більше часу на відновлення.

Також потрібно зазначити, що вживання алкоголю впливає на пам’ять, оскільки відбувається припинення роботи префронтальної кори головного мозку. Тому існує два варіанти розвитку подій, або людина буде потребувати більшої кількості алкоголю для сп’яніння, або ж буде відчувати занепокоєння вже після кількох чарок.

Взаємозв’язок алкоголю та стресу

Людина, яка часом вживає алкоголь, навіть у невеликих кількостях, буде відчувати більше стресу та тривоги у тверезому стані. Це пов’язано з вивільненням кортизолу з надниркових залоз.

З підвищеною толерантністю до алкоголю ви все менше відчуваєте стан гарного самопочуття і все більше відчуваєте біль.

Тому існує ризик все частіше звертатись за розслабленням до алкоголю, щоб спробувати знову активувати молекули дофаміну та серотоніну.

Також для жінок збільшується ризик раку молочної залози. Так, на кожні 10 грамів алкоголю він вірогідність розвитку захворювання збільшується на 4-13%.

Алкоголь прискорює ріст пухлини та нищить молекули, які пригнічують ріст пухлини.

Крім того, у разі регулярного вживання алкоголю підвищується рівень естрогену як у жінок, так і чоловіків.

Якщо вже обирати — бери найбільш улюблений

Якщо вже йти на ризики, то краще робити це правильно та із задоволенням. А тому найкращим рішенням буде вибрати саме свій улюблений напій та насолодитись ним.

Однак ліпше, щоб це був чистий напій без домішок, таких як газована солодка вода, сиропи, пиво.

Попросіть газовану воду з лимоном для коктейлів, замість тоніка або фруктових соків, якщо можете. Ігристе сухе вино чи чисті дистиляти. Вино є найкращим вибором для стабільного рівня глюкози.

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