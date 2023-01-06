Сухий січень. Що це таке і чому варто відмовитись від алкоголю на місяць

Те дивне відчуття, коли у мережі зустрічаєш рекламу, яка нібито має мотивувати тебе поставити собі цілі на рік, а єдине твоє бажання — поспати й, можливо, випити чаю. Однак є річ, яку дійсно можна зробити для себе та відчувати себе маленьким героєм.

Звісно, ти думаєш про донати на ЗСУ. Це правильно. Втім, для себе та свого здоров’я можна ще й спробувати цього року впровадити так званий сухий січень.

Що це таке та чому варто спробувати відмовитись від алкоголю на місяць, незважаючи на зовнішні чинники та ситуацію у світі, розповіла лікарка-терапевт, дієтологиня та кандидатка медичних наук Ольга Безугла.

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Що таке сухий січень

Сухий січень — це рух, створений з метою покращити стан здоров’я шляхом відмови від алкоголю всього на місяць.

Заснували цей рух для всіх, хто вживає алкоголь. Однак кожен визначає, навіщо він йому потрібен. Дехто прагне використати його як засіб детоксикації від надмірного вживання алкоголю, що могло трапитись у святковий період.

Декому важливо почати рік із впровадження нових здорових звичок у своєму житті.

Сухий січень для тих, хто шукає миттєвих переваг у тому, щоб краще спати, отримати більше енергії, заощадити гроші, покращити стан шкіри та схуднути.

Які справжні переваги сухого січня

Я часто чую від людей, які відпочивають від алкоголю, що в результаті вони почуваються здоровішими та щасливішими, — говорить Ольга Безугла.

Крім того, відмова від спиртного дає людині розуміння, що їй не потрібен алкоголь, щоб розслабитися, наважитись на нові знайомства чи розваги.

Дослідження переваг сухого січня

У 2014 році Університет Сассексу провів своє перше дослідження переваг руху сухий січень. А ось вже з огляду на останнє дослідження науковців за 2018 рік, можна сказати, що учасники руху все ще менше п’ють у серпні.

Також учасникам вдається заощаджувати гроші, покращити рівень сну та навіть втратити вагу.

Загалом дослідження Університету Сассексу показало:

93% учасників мали відчуття досягнення;

88% зекономили гроші;

82% глибше замислились над свої ставленням до алкоголю;

80% більше почали контролювати своє ставлення до алкоголю;

76% дізналися більше про причини свого вживання алкоголю;

71% зрозуміли, що їм не потрібен алкоголь, щоб отримати задоволення;

71% покращили сон;

70% покращили стан здоров’я;

67% відчули більше енергії в собі;

58% втратили вагу;

57% покращили концентрацію;

54% покращили стан шкіри.

Крім того, не завжди після завершення різдвяних свят ми почуваємося добре. Декого можуть знову почати турбувати проблеми зі шкірою, й однією з причин може бути саме харчування. Читай, як алкоголь і цукор впливають на нашу зовнішність.

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